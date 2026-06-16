X100VI

Map Cameraは6月12日（金）、2026年5月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。

新品デジカメ5月ランキング

1位：X100VI

2位：α7 V

3位：X-T30 III

4位：X-E5

5位：X-M5

6位：PowerShot G7X Mark III

7位：LUMIX TX3

8位：α7C II

9位：α6700

10位：GR IV

新品部門で1位を獲得したのは、2024年3月に発売した富士フイルムのレンズ一体型カメラ「X100VI」。依然として供給は不安定で、入荷予定数だけ注文を受け付ける状態でありながらも“人気は衰え知らず”とのこと。富士フイルムのカメラはこのほか3位に「X-T30 III」、4位に「X-E5」、5位に「X-M5」と計4機種がランクインした。

2位となった「α7 V」は、昨年12月の発売以来、5カ月連続で首位だったモデル。今回のランキングで首位を明け渡したものの、売れ行きは良いという。ソニーのカメラも複数モデルがランクイン。8位「α7C II」、9位「α6700」と計3機種がトップ10入りした。

7位の「LUMIX TX3」は5月21日に発売したばかりで、本ランキングには初登場。行楽シーズンを前に、コンパクトデジタルカメラの需要が高まっているとMap Cameraはコメントしている。

中古デジカメ5月ランキング

α7C II

1位：α7C II

2位：X-T5

3位：EOS R6 Mark II

4位：α7 III

5位：α7 IV

6位：X-E5

7位：Z50II

8位：Z5II

9位：Zf

10位：VLOGCAM ZV-E10

10位：Zfc

中古ランキングでは、2カ月連続で「α7C II」が1位を獲得した。新品との価格差は大きくないものの、商品在庫数が豊富にあり、フルサイズカメラへの入門用、または上位モデルのサブ機として中古需要が高まっているという。

10位以内に最も多くのカメラがランクインしたのはニコン。7位「Z50II」、8位「Z5II」、9位「Zf」、同数10位「Zfc」と計4機種が名を連ねた。