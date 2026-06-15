Q. 炊飯器で「パンを焼く」と故障しやすくなるって本当ですか？【専門家が解説】
今や炊飯器は米を炊くだけでなくさまざまな用途で使われています。中でも炊飯器で焼くパンのレシピは掲載しているレシピサイトなども多くあり、興味を持っている人もいるのではないでしょうか。しかし、本来炊飯器はパンを焼くことを想定して作られていないため、不具合が生じてしまいそうという声も。実際、パンを焼いたことで故障してしまう可能性はあるのでしょうか。
【表で見る】生活家電の「寿命」一覧
一方、パン焼きモードを搭載していない炊飯器でパンを焼くのは、不具合が生じる可能性もあるのでおすすめはできません。
▼1. うまく焼き上がらない
炊飯器は“お米をおいしく炊くため”の緻密な温度コントロールを行うよう設計されています。マイコン炊飯器やIH炊飯器、圧力IH炊飯器といった加熱方式の違いや、吸水、沸騰維持、蒸らしのサイクルなどメーカー独自の炊飯プログラムにより、パン生地の加熱には適さない温度変化をする場合も。そのため、生焼けになったり焦げ付いたりと、うまく焼き上げられないといった不具合が生じる可能性が高くなります。
▼2. 蒸気穴がふさがることによる故障リスク
パンの種（生地）は、発酵や加熱の過程で大きく膨らみます。分量が多すぎると、膨らんだ生地が内ぶたにある蒸気穴や調圧孔をふさいでしまう危険性が高いです。蒸気穴が塞がると内部の圧力や温度の制御ができなくなるため、異常な高温になったり、内容物が激しく吹きこぼれたりして、本体の故障や破損に直結するリスクがあります。特に圧力をかけて炊き上げる圧力IH炊飯器では、安全装置の作動や重大な事故につながるかもしれません。
「レシピサイトに掲載されているから安心」と考えるのは大変危険です。また、5.5合炊き炊飯器を念頭に置いて作られたレシピを3合炊きの小さい炊飯器で作るなどレシピ手順を守らない場合は、このような不具合が生じるリスクがさらに大幅に高まります。
▼3. メーカー保証の対象外となる可能性
ほとんどのメーカーは、取扱説明書の安全上の注意において「用途外の使用（米を炊く以外の想定されていない調理）」を禁止しています。そのため、専用のパン焼きモードがない機種でパンを焼いたことが原因で故障させてしまった場合は、メーカー想定外の誤った使い方と判断され、例え保証期間内であっても、修理の際の保証を受けられなくなる（有償修理となる）可能性が非常に高いです。
安全かつ適切に炊飯器など家電を使用するためには、調理前にまず必ず取扱説明書を確認してください。専用のパン焼きモードが搭載されている機種で規定量を守って調理する場合以外は、機器の故障や保証適用の喪失といったリスクを考え、控えることが賢明です。
▼安蔵 靖志プロフィール
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)
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A. パン焼きモード非搭載の炊飯器でパンを焼くのはおすすめしません炊飯器の中には「パン焼き」や「パン発酵」といった専用モードが搭載されているモデルもあり、その機能を使ってパンを焼くことは全く問題ありません。メーカーがパン作りに適した温度管理や工程をあらかじめプログラムして炊飯器を設計しているため、取扱説明書に記載された分量や手順を守っている限り、故障の原因にはなりません。
パン作りによる故障・不具合リスク3選パン作り専用のモードが搭載されていない炊飯器で、「通常炊飯」モードなどでパンを焼く場合、以下のような不具合や故障のリスクが伴います。
▼1. うまく焼き上がらない
炊飯器は“お米をおいしく炊くため”の緻密な温度コントロールを行うよう設計されています。マイコン炊飯器やIH炊飯器、圧力IH炊飯器といった加熱方式の違いや、吸水、沸騰維持、蒸らしのサイクルなどメーカー独自の炊飯プログラムにより、パン生地の加熱には適さない温度変化をする場合も。そのため、生焼けになったり焦げ付いたりと、うまく焼き上げられないといった不具合が生じる可能性が高くなります。
▼2. 蒸気穴がふさがることによる故障リスク
パンの種（生地）は、発酵や加熱の過程で大きく膨らみます。分量が多すぎると、膨らんだ生地が内ぶたにある蒸気穴や調圧孔をふさいでしまう危険性が高いです。蒸気穴が塞がると内部の圧力や温度の制御ができなくなるため、異常な高温になったり、内容物が激しく吹きこぼれたりして、本体の故障や破損に直結するリスクがあります。特に圧力をかけて炊き上げる圧力IH炊飯器では、安全装置の作動や重大な事故につながるかもしれません。
「レシピサイトに掲載されているから安心」と考えるのは大変危険です。また、5.5合炊き炊飯器を念頭に置いて作られたレシピを3合炊きの小さい炊飯器で作るなどレシピ手順を守らない場合は、このような不具合が生じるリスクがさらに大幅に高まります。
▼3. メーカー保証の対象外となる可能性
ほとんどのメーカーは、取扱説明書の安全上の注意において「用途外の使用（米を炊く以外の想定されていない調理）」を禁止しています。そのため、専用のパン焼きモードがない機種でパンを焼いたことが原因で故障させてしまった場合は、メーカー想定外の誤った使い方と判断され、例え保証期間内であっても、修理の際の保証を受けられなくなる（有償修理となる）可能性が非常に高いです。
安全かつ適切に炊飯器など家電を使用するためには、調理前にまず必ず取扱説明書を確認してください。専用のパン焼きモードが搭載されている機種で規定量を守って調理する場合以外は、機器の故障や保証適用の喪失といったリスクを考え、控えることが賢明です。
▼安蔵 靖志プロフィール
家電エバンジェリストであり、家電製品総合アドバイザー。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。ラジオ番組の家電コーナーの構成なども手がける。All About デジタル・家電ガイド。
(文:安蔵 靖志（デジタル・家電ガイド）)