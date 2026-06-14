仲里依紗、「夫に不倫されたら？」にきっぱり「国外追放は、まずマスト」
俳優の仲里依紗が、13日配信のYouTubeチャンネルに出演。質問コーナーで「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」との問いかけに答えた。
【動画】仲里依紗「夫に不倫されたら？」にきっぱり
質問者は3人の母で、3月に夫に浮気され、その相手がママ友だったと紹介。その実態に驚きつつ、仲はもし夫の中尾明慶が不倫したらという仮定の質問に「国外追放は、まずマストで、電波ないところに行ってもらう。日本って、本当になんでもあるじゃないですか。だから1回、サバイバル生活みたいにしてほしい。島に取り残して、イカダ作って帰ってくる。作って帰ってきたら、許してやる」と語っていった。
質問者のようにママ友との不倫が発覚した際の対応について、仲は「自分がデジタルデトックスします。デジタルから離れたい」と話していた。
【動画】仲里依紗「夫に不倫されたら？」にきっぱり
質問者は3人の母で、3月に夫に浮気され、その相手がママ友だったと紹介。その実態に驚きつつ、仲はもし夫の中尾明慶が不倫したらという仮定の質問に「国外追放は、まずマストで、電波ないところに行ってもらう。日本って、本当になんでもあるじゃないですか。だから1回、サバイバル生活みたいにしてほしい。島に取り残して、イカダ作って帰ってくる。作って帰ってきたら、許してやる」と語っていった。
質問者のようにママ友との不倫が発覚した際の対応について、仲は「自分がデジタルデトックスします。デジタルから離れたい」と話していた。