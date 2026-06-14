田中みな実、若い頃の恋愛を激白 今“絶対NGな男性のタイプ”もぶっちゃけ「費やしている時間ない」
フリーアナウンサーの田中みな実が、13日配信の仲里依紗のYouTubeチャンネルに出演。質問コーナーで「ダメな男の見分け方」について語った。
【動画】田中みな実、若い頃の恋愛を激白 今“絶対NGな男性のタイプ”も
田中は「恋リアとか見ていたら、めっちゃわかるの。自分が渦中にいると気づけなかったりするよねと思って。反対されればされるほど『私はあの人の良さがわかる』みたいに思っちゃう時が、若い頃あったかもしんないなって思う」と回顧。「今はなんかもう、そういう段階にないって感じかな。ダメ男とかいわゆるそういう人たちに費やしてる時間はないって感じ」ときっぱりと語っていった。
田中は続けて「恋リアとか見ていてめっちゃ思うのが『私、浮気されたことがあるから、絶対浮気されたくないんです』って言っていて。その子が好きになる人って、めっちゃ遊んでる感じの人好きになるわけ。なんでこの人行くんだろうって思うんだけど、もう根本的に好きなんだと思う。そういう人が」と指摘していった。
【動画】田中みな実、若い頃の恋愛を激白 今“絶対NGな男性のタイプ”も
田中は「恋リアとか見ていたら、めっちゃわかるの。自分が渦中にいると気づけなかったりするよねと思って。反対されればされるほど『私はあの人の良さがわかる』みたいに思っちゃう時が、若い頃あったかもしんないなって思う」と回顧。「今はなんかもう、そういう段階にないって感じかな。ダメ男とかいわゆるそういう人たちに費やしてる時間はないって感じ」ときっぱりと語っていった。
田中は続けて「恋リアとか見ていてめっちゃ思うのが『私、浮気されたことがあるから、絶対浮気されたくないんです』って言っていて。その子が好きになる人って、めっちゃ遊んでる感じの人好きになるわけ。なんでこの人行くんだろうって思うんだけど、もう根本的に好きなんだと思う。そういう人が」と指摘していった。