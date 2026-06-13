「銭湯やサウナでグラビアを撮るのが夢でした」

こう語るのは、声優やDJとして活動するつんこ。ロケ地である墨田区・黄金湯は、彼女がプライベートでよく通う場所だ。サウナにはまり、「サウナ・スパ健康アドバイザー」などの認定資格を、今年になって2つも取得したという。

「運動は苦手なのですが、サウナで汗をかくのは好き。あと、私は常日ごろ何もしていないと考え事を延々としちゃうタイプ。サウナでは何も考えずに、整うことができる。それにはまって、週に1回は通っています」

念願のサウナでの撮影のほかに、今回の攻めたデザインの変型水着もお気に入りだ。

「この衣装は着た瞬間に『これ大丈夫？』と感じてしまうほどのすごいデザイン。ぜひよく見てください」

今はとにかく「DJ以外にも、グラビアや芝居で、もっと忙しくなりたい」という。

「もともと陰キャ気味なのですが、仕事時間は楽しく笑って過ごせます。仕事に打ち込む時間を増やせば、もっと明るくなるような気がして（笑）」

クールに見えるつんこが、そう言って最高に整った笑顔を見せてくれた。

つんこ

T162・B88W62H89 学生時代からコスプレイヤーとして活動後、2019年に音楽プロジェクト『D4DJ』に登場する燐舞曲の「三宅葵依」役で声優デビュー。俳優、DJ、モデル、コスプレイヤーとしても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsunko_p）、公式Instagram（@tsunko_p）にて

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写真・千葉タイチ

スタイリスト・松村麻生

ヘアメイク・Sakura Kawakami

撮影協力・黄金湯