6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、ゲスト出演した大久保佳代子が、テレビに引っ張りだこの“あの有名人”の意外すぎる素顔にショックを受ける一幕があった。

【映像】大久保佳代子、テレビでおなじみ“庶民派有名人”の私生活にショック！「見たくない！この一面！」

この日は、手間暇をかけすぎた絶品グルメの謎を大久保が解き明かすVTR企画を放送。埼玉県三芳町の町中華「河童軒」を訪れた大久保は、仕込みに2日間を費やすという「焼き飯チャーハン」を調査することに。

その製法は、炒めたご飯を一晩寝かせて味を染み込ませた後、さらに手作業で丁寧にほぐして旨味を馴染ませてから再び炒めるという、実に途方もないものだった。

実際に調理シーンを目の当たりにした大久保は、「これは本当に手間暇かかってるね」と感心しきり。さらに、これだけの手間がかかっておきながら一皿「850円」という破格の安さだと知ると、「いかれてるんですか？」と呆れ顔で店主にツッコミを入れていた。

そんななか、店主の口から「アキダイの社長わかりますか？ あの社長来てくれるんだけど、このチャーハンが大好きなんです」と意外な名前が飛び出す。

スーパー「アキダイ」の秋葉社長といえば、ニュースや情報番組に引っ張りだこの名物社長。野菜の価格高騰や旬の食材について解説している姿でおなじみだ。

大久保が「じゃあ、アキダイの社長と仲良し？」と尋ねると、店主は「野菜もあそこで仕入れてるし、カラオケも行ったりね」と、公私ともに親しい間柄であることを明かした。

さらに大久保が「カラオケ行ったら（秋葉社長は）何歌うんですか？」と深掘りすると、店主は「B’zとか歌ってますね」と言いながら、スマホで撮影した動画を見せてくれた。

そこには、B’zの『OCEAN』を熱唱する秋葉社長の姿が。チャーハン取材からの意外な展開に、スタジオでVTRを観ていたマツコ・デラックスと有吉弘行は「何を見せられてるんだ（笑）」と苦笑いを浮かべる。

しかし、大久保が何より釘付けになったのは、秋葉社長の“意外すぎるファッション”だった。テレビで見かける時はエプロン姿で庶民的なイメージの社長だが、プライベートの姿は打って変わってシックなジャケットに身を包み、まるで別人のような大人なムードを醸し出していたのだ。

動画を食い入るように見つめた大久保は、顔をしかめて「見たくない！アキダイの社長のこの一面！」とショックを受けた様子。スタジオのマツコも「私もちょっとショックだわ」と笑いながら共感を示していた。