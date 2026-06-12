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OQOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【閲覧注意】自分より売れてないやつの話って聞く価値ある？｜悲惨なアドバイスされたバンドマンの悲惨な末路」を公開した。動画では、バンドマンが受けるアドバイス、特に「自分より売れていない先輩」からの助言に価値はあるのかというテーマについて持論を展開している。



平井氏は、アドバイスの正しさを判断する基準として「本人がやれること」と「需要があること」の2つの条件を満たす必要があると指摘。Nirvanaのカート・コバーンを例に挙げ、当時のメインストリームであったマイケル・ジャクソンのようなスタイルを彼に勧めるのは「不適切」であり、個人の特性を無視した助言は無意味であると説明した。



また、自身も過去に「バラードは売れている」という言葉に従って失敗した経験を告白。さらに、アドバイスをする側の心理について、「たまに悪意というか意図が混じってくる」という意見に「9割9分そう」と同意を示し、無意識のうちに後輩をコントロールしようとする欲求が潜んでいる危険性に警鐘を鳴らした。一方で、実体験や歴史に基づいた具体的なエピソードは傾聴に値するとも語っている。



動画の終盤では、本当に有用な助言を得るためには「自分から聞きに行くのがベスト」と断言。同時に、自身を含め教える立場になった者に対し、「親身になっている分一番の悪」になるリスクを自覚し、「謙虚に卑屈に」振る舞うべきだと自戒を込めて締めくくった。