11日（木）、プロ野球チームの北海道日本ハムファイターズは、6月21日（日）にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される福岡ソフトバンクホークスとの試合に、SV.LEAGUE（SVリーグ）とV.LEAGUE （Vリーグ）のクラブに所属する選手がゲスト出演することを公式サイトで発表した。

「FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND Powered by Sony Music Entertainment（Japan）Inc.」として開催されるこの試合。SVリーグから大阪ブルテオンの清水邦広（2025-26シーズン限りで現役引退）、ヴォレアス北海道の外崎航平とヴィクトリーナ姫路の野中瑠衣、Vリーグ男子から北海道イエロースターズの山田滉太がゲスト出演する。

この企画は2027年1月30日（土）に同じくエスコンフィールドHOKKAIDOで行われる「SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27」に先駆けて実施。11:00から清水と野中、『ハイキュー!!』日向翔陽役を務める声優の村瀬歩さんによるトークショー、12:40ごろから清水のファーストピッチ、3回裏終了後に野中のきつねダンス、ヒーローインタビュー終了から30分後に4選手によるバレーボール教室を行う予定だ。

トークショーは会場のガラスウォール前にて行われ、観覧は無料。また、バレーボール教室はグラウンドにて行われ、定員は200名（参加者1名につき、1名まで同伴可能）。参加費は無料で、当日来場者なら誰でも応募が可能だ。応募は当日にFビレッジ公式アプリでチェックイン後、アプリトップ画面に出てくる「バレーボール教室」バナーより可能となっている。

競技の垣根を超えた野球とバレーボールのコラボから目が離せない。