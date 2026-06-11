北川景子、″パール″は人生の一部 娘からもおねだり「絶対ちょうだいね」
俳優・北川景子が、MIKIMOTOのグローバルキャンペーン「1893 MIKIMOTO ―Time on a string―」に登場。MIKIMOTOのアイコンであるパールネックレスをまといタイムレスな美しさを体現する。
【動画】娘との思い出も！上品な輝きを披露する北川景子
今年3月に始動した本キャンペーンは、真珠を連ねるように時を紡ぎ、人々の人生に寄り添うミキモトパールの普遍的な美しさと、進化し続けるその多彩な可能性を表現したもの。パールを身に着け登場した上品な輝きを披露した北川は、凛とした美しさと唯一無二の存在感を放つ。
さらに、パールジュエリーにまつわる思い出やその想いについて語るショートムービーも公開。パールの存在を「私の日常、人生の一部」と話す北川は、子どもが生まれたことがきっかけでパールを選ぶようになったという。「少し前までは、パールは自分が身に着けるにはまだハードルが高い印象があったのですが、入園式で母がパールジュエリーを着けていたことを思い出して、『私もそうしたいな』という思いが強くなりました。今では日常的に使っていて、迷ったらパール、という感じです」と愛着が芽生えたことを明かした。
北川の娘もパールが大好きだそうで、「自分のパールジュエリーを受け継いでいきたいという思いもあり、購入するときは『これはいつか娘にも使ってもらえるな』と考えながら選んでいます。実は娘もパールが大好きで、私のジュエリーのラインナップを把握していて『これ絶対ちょうだいね』とすでに予約が入っています（笑）」と愛らしいエピソードも披露した。
【インタビュー】
――はじめてパールネックレスに触れたのはいつですか？
祖母も母もパールがとても好きで、入学式などのセレモニーや、記念日、お祝いごとなど特別な日にパールネックレスを大切に身に着けていた姿が印象に残っています。その姿が素敵で、「いつか自分もパールを着けこなせる女性になりたい」とずっと憧れていました。
――今の北川さんにとってパールとはどんな存在ですか？
今はもう、パールは私の日常、人生の一部です。少し前までは、パールは自分が身に着けるにはまだハードルが高い印象があって、自分のためというよりは贈り物として選ぶことが多かったんです。祖母の喜寿のお祝いに、母の還暦祝いに。絶対に喜んでもらえるし、長く愛せるものだと思うので、大切な人へ贈るものという感覚が強かったです。自分のためにパールを選ぶようになったのは、ここ3〜4年くらいでしょうか。子どもが生まれたことがきっかけだったと思います。自分の入園式で母がパールジュエリーを着けていたことを思い出して、「私もそうしたいな」という思いが強くなりました。そこから少しずつ、自分のためにパールを集め始めました。今では日常的に使っていて、迷ったらパール、という感じです。セレモニーなどフォーマルな装いはもちろん、カジュアルな服にも合わせやすくて、さまざまなシーンで愛用しています。パールを着けていると安心しますし、自信が持てるんです。「ちゃんとこういうものが着けられる大人になったんだな」という気持ちにもなり、力をもらえる感じがします。
――今後、どのようなパールジュエリーを身につけたいですか？
広告でも着用した「Bow Charm」が気になっています。「リボンモチーフは自分のキャラクターには合わないかも」と思っていたのですが、実際に着けてみるとすごくかわいくて。他にも愛用しているピアスと同じコレクションのリングやロングネックレスも。きりがないですね。また、自分のパールジュエリーを受け継いでいきたいという思いもあり、購入するときは「これはいつか娘にも使ってもらえるな」と考えながら選んでいます。パールの美しさは普遍的なものですので、代々受け継いでいくものの一つだと思います。実は娘もパールが大好きで、私のジュエリーのラインナップを把握していて「これ絶対ちょうだいね」とすでに予約が入っています（笑）。
【動画】娘との思い出も！上品な輝きを披露する北川景子
今年3月に始動した本キャンペーンは、真珠を連ねるように時を紡ぎ、人々の人生に寄り添うミキモトパールの普遍的な美しさと、進化し続けるその多彩な可能性を表現したもの。パールを身に着け登場した上品な輝きを披露した北川は、凛とした美しさと唯一無二の存在感を放つ。
北川の娘もパールが大好きだそうで、「自分のパールジュエリーを受け継いでいきたいという思いもあり、購入するときは『これはいつか娘にも使ってもらえるな』と考えながら選んでいます。実は娘もパールが大好きで、私のジュエリーのラインナップを把握していて『これ絶対ちょうだいね』とすでに予約が入っています（笑）」と愛らしいエピソードも披露した。
【インタビュー】
――はじめてパールネックレスに触れたのはいつですか？
祖母も母もパールがとても好きで、入学式などのセレモニーや、記念日、お祝いごとなど特別な日にパールネックレスを大切に身に着けていた姿が印象に残っています。その姿が素敵で、「いつか自分もパールを着けこなせる女性になりたい」とずっと憧れていました。
――今の北川さんにとってパールとはどんな存在ですか？
今はもう、パールは私の日常、人生の一部です。少し前までは、パールは自分が身に着けるにはまだハードルが高い印象があって、自分のためというよりは贈り物として選ぶことが多かったんです。祖母の喜寿のお祝いに、母の還暦祝いに。絶対に喜んでもらえるし、長く愛せるものだと思うので、大切な人へ贈るものという感覚が強かったです。自分のためにパールを選ぶようになったのは、ここ3〜4年くらいでしょうか。子どもが生まれたことがきっかけだったと思います。自分の入園式で母がパールジュエリーを着けていたことを思い出して、「私もそうしたいな」という思いが強くなりました。そこから少しずつ、自分のためにパールを集め始めました。今では日常的に使っていて、迷ったらパール、という感じです。セレモニーなどフォーマルな装いはもちろん、カジュアルな服にも合わせやすくて、さまざまなシーンで愛用しています。パールを着けていると安心しますし、自信が持てるんです。「ちゃんとこういうものが着けられる大人になったんだな」という気持ちにもなり、力をもらえる感じがします。
――今後、どのようなパールジュエリーを身につけたいですか？
広告でも着用した「Bow Charm」が気になっています。「リボンモチーフは自分のキャラクターには合わないかも」と思っていたのですが、実際に着けてみるとすごくかわいくて。他にも愛用しているピアスと同じコレクションのリングやロングネックレスも。きりがないですね。また、自分のパールジュエリーを受け継いでいきたいという思いもあり、購入するときは「これはいつか娘にも使ってもらえるな」と考えながら選んでいます。パールの美しさは普遍的なものですので、代々受け継いでいくものの一つだと思います。実は娘もパールが大好きで、私のジュエリーのラインナップを把握していて「これ絶対ちょうだいね」とすでに予約が入っています（笑）。