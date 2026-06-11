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【狙い目だ】コスパ良好の8.4インチタブレット「iPlay 80 mini Pro」をレビューします。お待たせしました！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【狙い目だ】コスパ良好の8.4インチタブレット「iPlay 80 mini Pro」をレビューします。お待たせしました！」と題した動画を公開した。動画では、ALLDOCUBE製の8.4インチAndroidタブレット「iPlay 80 mini Pro」を取り上げ、その性能や使い勝手を多角的に検証している。



戸田氏はまず、本体のサイズ感と重量に注目。8.4インチという絶妙なサイズでありながら、実測で305gという軽さを実現している点を評価し、「8インチタブレットの中でもかなり軽め」と語る。また、ディスプレイ解像度は1920×1200で、GPSも搭載されていることから「カーナビ代わりにしてもいい」と独自の視点を提示した。



性能面では、Unisoc T7300チップと8GBのメモリ、128GBのストレージを搭載。ベンチマークテストの結果を踏まえ、「G99よりも1段上」としながらも、普段使いには十分な中程度の性能であると分析している。また、OSにAndroid 16を搭載している点や、Widevine L1対応で動画配信サービスを高画質で楽しめる点もメリットとして挙げた。特にバッテリーは6050mAhと大容量で、「出先でガンガン見たいという方、非常にこれありがたいモデル」と太鼓判を押す。



動画の終盤、戸田氏による恒例の点数評価は「68点」という結果に。競合機種の値下がり状況を踏まえると価格設定が微妙であると指摘しつつも、バッテリー容量や新しいOS、必要十分な性能を兼ね備えたバランスの良さを評価している。携帯性と実用性を両立したコンパクトなタブレットを探している読者にとって、有力な選択肢となる一台と言えそうだ。