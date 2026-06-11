意外と知らない？東武浅草駅「激狭ホーム」の先端に立ち入るための厳しすぎる条件
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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【立入制限エリア】激狭なホーム端に入るための条件が多過ぎる！【東武浅草駅】■駅攻略58」と題した動画を公開している。東武浅草駅の名物である「激狭ホーム」の先端部に立ち入るための複雑な条件と、その特異な構造が生まれた歴史的背景について解説している。
元駅員である投稿者は、浅草駅のホーム先端部へ向かうため、あえて北千住駅から検証をスタートする。浅草駅のホーム先端は非常に狭く、そこに立ち入るためには「上り方面の6両編成の特急に乗り、1号車から降りる必要がある」と語る。浅草駅からの乗車時や、3両編成の特急、普通列車では基本的に行くことができないという厳しい条件が提示された。
特急りょうもうの1号車に乗車し浅草駅に到着すると、点字ブロックを敷くこともできないほど狭いホームが現れる。車両とホームの隙間も大きく、係員が渡り板を用意するほどの特異な空間だ。投稿者は「この場所から降車が禁止となるのも時間の問題かと思う」と、その狭さを表現した。
なぜこのような構造になっているのか。動画では、浅草駅が「百貨店の松屋2階に造られた駅であり、工事が難しい上にすぐにカーブして隅田川を渡る必要があり、これ以上のホーム拡幅や延長はできない」と背景を説明している。そのため、2番線では6両編成のうち2両分でドアが開かない「ドアカット」という措置がとられている。また、1番線の奥に至っては、降車口の「目の前は壁」という至難の業を強いられる状況も映し出された。
動画の終盤では、隅田川橋梁のすぐ横を歩けるすみだリバーウォークから列車が川を渡る様子や、近年リニューアルされた銀座線浅草駅の姿も紹介。歴史ある東武浅草駅の激狭ホームは、地理的制約と歴史が交差して生まれた、唯一無二の鉄道遺産であることがよく分かる内容となっている。
元駅員である投稿者は、浅草駅のホーム先端部へ向かうため、あえて北千住駅から検証をスタートする。浅草駅のホーム先端は非常に狭く、そこに立ち入るためには「上り方面の6両編成の特急に乗り、1号車から降りる必要がある」と語る。浅草駅からの乗車時や、3両編成の特急、普通列車では基本的に行くことができないという厳しい条件が提示された。
特急りょうもうの1号車に乗車し浅草駅に到着すると、点字ブロックを敷くこともできないほど狭いホームが現れる。車両とホームの隙間も大きく、係員が渡り板を用意するほどの特異な空間だ。投稿者は「この場所から降車が禁止となるのも時間の問題かと思う」と、その狭さを表現した。
なぜこのような構造になっているのか。動画では、浅草駅が「百貨店の松屋2階に造られた駅であり、工事が難しい上にすぐにカーブして隅田川を渡る必要があり、これ以上のホーム拡幅や延長はできない」と背景を説明している。そのため、2番線では6両編成のうち2両分でドアが開かない「ドアカット」という措置がとられている。また、1番線の奥に至っては、降車口の「目の前は壁」という至難の業を強いられる状況も映し出された。
動画の終盤では、隅田川橋梁のすぐ横を歩けるすみだリバーウォークから列車が川を渡る様子や、近年リニューアルされた銀座線浅草駅の姿も紹介。歴史ある東武浅草駅の激狭ホームは、地理的制約と歴史が交差して生まれた、唯一無二の鉄道遺産であることがよく分かる内容となっている。
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