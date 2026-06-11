FWは“アウトサイド・イン”が正解！モデルで打ち方を変えよう

「クラブの進化に合わせた打ち方をすれば、フェアウェイウッド（以下・FW）は簡単になりますよ」 という今野一哉コーチが、昔のクラブから進化してきたポイントを解説しながら、今どきFWのベストスイングをレッスン。

苦手な人ほど効果絶大！FWでのミス激減でスコアがアップする打ち方を伝授する。

アウトサイド・インでも「球がつかまる」「真っすぐ飛ぶ」

重心が「高め・浅い」オールドＦＷは、ボールを高く上げて右に飛ばない打ち方が必要なので“インサイドアッパー”の軌道がベストな打ち方。しかしこれは、地面の上の球を打つには上級テクすぎる。昔だけではなく、今でもＦＷが難しいクラブであることに拍車をかけていますね。

令和のニューＦＷの特徴は「低重心」で、重心の距離が「長く・深い」。慣性モーメントが大きくボールのつかまりがいい。このボールが高く上がりやすく、つかまりもいい、という性能からも“アウトサイド・イン”軌道がマッチする。このスイング軌道で打った結果も思ったとおり！

ボールをしっかりミートしながら真っすぐ飛ばすことができました。

【Old】インサイドアッパー

バックスイングの軌道よりもクラブをインへと振り下ろし、クラブを高く振り抜いていく“インサイドアッパー”で打つと、弾道は右へ飛ばず、十分な高さも出せる。

「アウトサイド・イン」で打つと……

ボールがつかまらず、スライス球に。「右に飛ぶ！と感じて、ヘッドを急激に返す動きもしたくなる……」（今野）

【New】アウトサイド・イン

ヘッドを外から入れて左に振り抜く軌道で打つと、球筋はやや左打ち出しからのフェードに。スピンがしっかり入って、スピンと高さでグリーンに止まる打球になった。

「インサイドアッパー」で打つと……

ヘッドがボールの手前に早く落ちてしまった。「慣性モーメントが大きい薬が毒になったパターンですね……」（今野）

いかがでしたか？ 新しいFWの場合では、ぜひアウトサイド・インの練習を試してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。スイングやギアも古い時代から最新まで豊富な知識をもつプロコーチ。東京都江戸川区の平井駅近くの「キッズゴルフクラブ」主宰。

写真＝田中宏幸

協力＝新東京ゴルフ倶楽部