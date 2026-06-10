全国のご当地銘菓が一堂に 「おやつ博覧会」初開催【徳島】
およそ170種類ものおやつが大集合！
県内初開催、全国のご当地おやつを集めたイベントが、6月10日から徳島市で始まりました。
（豊成アナウンサー）
「京都土産の定番のおやつ『生八つ橋』に、沖縄の伝統的焼き菓子『ちんすこう』」
「青森県からは、りんごではなく『バナナ最中』？どんな味なんでしょうか」
徳島駅クレメントプラザで、10日からはじまった「おやつ博覧会」。
気になるおやつを見つけました！
静岡県の老舗和菓子店がつくる「びっくりどら焼き」。
「あんこが“過ぎる”！」と地元で評判のどら焼きは、見た目通りあんこがぎっしりと詰まった、ボリュームたっぷりのおやつです。
（豊成アナウンサー）
「見てください、この分厚さ。こんなにずっしり重たいどら焼き、私初めてです」
「おいしい！一口なんですけど口がいっぱいになります」
こちらは、冒頭で紹介した「バナナ最中」。
バナナが高級品だった昭和初期、その風味を手軽に楽しめるように考案された、青森県津軽地方の伝統菓子です。
（豊成アナウンサー）
「バナナの優しい香りがします。最中からバナナの香りがすることないですよね」
「（口の）上に最中が張り付いて・・・めっちゃ張り付いた」
「こうやって知らないお菓子に出会えるのも、この博覧会の魅力ですね」
このほか、初夏にぴったりのレモンケーキは、全国から6種類も集められ、食べ比べも楽しめます。
日替わりで入荷されるおやつもあり、毎日通っても飽きることがありません。
現地に行かずにご当地の銘菓が楽しめるとあって、初日の10日はオープンからたくさんの人で賑わっていました。
（豊成アナウンサー）
「おやつ博覧会目当てで来たのですか？」
（淡路島から）
「楽しみにして淡路島から来た。和菓子をいっぱい買った」
（新潟出身の夫婦）
「もともと新潟出身なので、この笹団子が目当てに来た」
「他にも信玄餅（山梨県）とか、いろいろと懐かしいものとかあった」
（豊成アナウンサー）
「お客さんにどういうところを楽しんでもらいたい？」
（四国キヨスク I＆M支店・松田俊一 店長）
「今回、徳島県では初開催のイベント」
「梅雨時なので、遠方へのお出かけが控えががちになる」
「おやつ博覧会に来て、各地の美味しいお菓子を味わってもらえたら」
全国各地のおやつが集まる「おやつ博覧会」は、徳島駅クレメントプラザ2階の特設会場で6月14日まで開かれています。