俳優の新川優愛が、6月9日、東京証券取引所でおこなわれた『インベスコQQQ』の上場セレモニーに登壇。イベントでは年内投資デビューへの意欲を明かし、話題となった。

「インベスコQQQはNASDAQ100指数に連動し、アップル、エヌビディア、マイクロソフトといった世界を牽引するハイテク株に分散投資できる上場投資信託です。

今回、東証に上場するということで注目を集めていたのですが、その記念セレモニーに登場したのが新川さんです。会場では投資や資産形成に関するトークセッションも実施され、新川さんは、自身の投資経験について『本格的にやったことがまだなくて』と告白。

その一方で、『資産運用や投資には興味を持っていて、今年中には始めたいと思っています』と語り、投資デビューに意欲を見せました」（経済ジャーナリスト）

さらに話題となったのが、『もしいま手元に自由に使える100万円があったら、投資、貯蓄、消費にいくらずつ割り振りたいか』という質問への回答だった。

「新川さんは『まずは2万円で一回焼肉には行きたいんですけど』と笑顔を見せながらも、『残りの98万円を投資に回しながら始めてみたい』とコメント。100万円のうち98万円を資産形成に回すという考え方に、会場からは笑いとともに感心の声があがりました」（同）

この発言はXでも拡散され、好意的な反応が相次いだ。

《98万円は運用、2万円は楽しみに使うという分け方は、無理なく続ける考え方として参考になりますね》

《思ったより現実的でいいね》

《ちゃんと“堅実さと遊び心のバランス”が取れている感じがする。こういうリアルな金銭感覚のコメントが一番信頼されるやつだよね》

新川といえば、堅実、倹約、現実的といったイメージがあるが、その背景を芸能プロ関係者がこう話す。

「新川さんは、2019年、ロケバス運転手だった一般男性との結婚を発表し、大きな話題を呼びました。芸能界では俳優同士や実業家との結婚が注目されやすいですが、運転手との結婚に驚く人も多かったと思います。

結婚後も、堅実な生活ぶりはたびたび話題になっています。

2024年9月には、『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）で、子ども服について『1000円する服は買ったことがない』と明かし、サイズアウトが早い乳幼児服に高額なお金をかけないという現実的な考えを披露しました。

また、別の番組では夫について小遣い制を採用し、週5000円でやりくりさせていることを語っています」

ロケバス婚から7年。結婚、出産を経て母となった現在も、地に足のついた価値観は変わらないようだ。投資への関心を明かした新川だが、“堅実に増やす” スタイルこそが、彼女らしい資産形成の第一歩なのかもしれない。