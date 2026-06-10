この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、YouTubeチャンネルにて「【助かった】このデリバリーがなかったら雨稼働でも稼げませんでした」を公開した。日曜日の雨稼働における各フードデリバリーサービスの鳴り具合を検証し、Uber Eatsの鳴りが悪化する中、最も効率よく稼げたのは出前館であり、複数のプラットフォームを掛け持ちすることの重要性を解説した。

レクター氏は、日曜日の夜ピークに自転車で雨稼働を行った結果を報告。「2時間しか稼働できなかったんですけども、7,079円稼げた」と明かし、時給換算で約3,500円という成果を上げたのが出前館だったと語った。

一方で、出前館に対する不満点も列挙する。クエスト（追加報酬）が出現しなかったことや、「ダブルが多すぎる」という点を指摘。特に異なる店舗で受け取る「他店舗ダブル」の際、2件目の料理内容が受諾後も確認できない仕組みについて改善を求めた。

他社デリバリーの状況については厳しい結果となった。Uber Eatsについては、日曜日の雨にもかかわらず「全然鳴りませんでした」と想定外の事態だったと報告。menuは雨でも単価が変わらず、ロケットナウは出前館より単価が低い上に自転車配達員が冷遇されている傾向があると分析した。

さらに、Uber Eatsの新しいリワードプログラムの導入にも言及する。「今までUber Eats1本でやってたけど、例えばそれとロケットナウを併用するようになった」と、リスク分散のために他社デリバリーへ流れる配達員が増加している現状を指摘した。加えて、料理未着を理由に配達員の顔写真がSNSに晒されるトラブルが問題化していることにも触れ、配達員を取り巻く環境の厳しさを伝えた。

動画の結びとして、今回の雨稼働では出前館をメインにすることで乗り切れたと総括。「今後Uber Eatsが変更をかなり行ってきている」と述べ、単一プラットフォームに依存せず、他社デリバリーに登録して掛け持ちする「リスク分散」が今後の配達員にとって必須の戦略であると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:20

出前館での雨稼働の成果と内訳
01:43

出前館の不満点「クエスト出現なし」
03:44

出前館の不満点「ダブルが多すぎる」
05:52

他社デリバリーの状況、Uber Eatsは「全然鳴らない」
08:54

Uberの動き次第で他社デリバリーへの流出が増加

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