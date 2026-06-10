【イベント速報】中田英寿も登壇！大阪・関西万博アフターイベント情報まとめ
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【アフター万博】今週どこ行く？注目イベントまとめ（6/9更新）
大阪・関西万博の“その先”が気になる人へ。
ティンカノランドが、今チェックしておきたいアフター万博イベントを紹介！
豪華ゲストのトークショーや、
無料試食イベント、話題の万博グルメスタンプラリーまで！
どれ行く？どう回る？
意外と見落としがちなポイントも含めて解説されています。
気になる場合は動画をチェック！
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