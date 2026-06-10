この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【アフター万博】今週どこ行く？注目イベントまとめ（6/9更新）



大阪・関西万博の“その先”が気になる人へ。

ティンカノランドが、今チェックしておきたいアフター万博イベントを紹介！



豪華ゲストのトークショーや、

無料試食イベント、話題の万博グルメスタンプラリーまで！



どれ行く？どう回る？

意外と見落としがちなポイントも含めて解説されています。



気になる場合は動画をチェック！