この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【アフター万博】今週どこ行く？注目イベントまとめ（6/9更新）

大阪・関西万博の“その先”が気になる人へ。
ティンカノランドが、今チェックしておきたいアフター万博イベントを紹介！

豪華ゲストのトークショーや、
無料試食イベント、話題の万博グルメスタンプラリーまで！

どれ行く？どう回る？
意外と見落としがちなポイントも含めて解説されています。

気になる場合は動画をチェック！

YouTubeの動画内容

00:00

アフター万博のイベント紹介！イチョウ・植栽移植完了記念トークショー
01:12

無料シャトルバスの運行情報と熱中症対策への呼びかけ
04:12

6月20日開催「ワクワク鳥取EXPO2026」の注目企画
04:43

鳥取県パビリオンが限定復活！鳥取砂丘の砂で宝探し体験
07:19

万博の続きを“食”で！「EXPO FOOD PASSPORT」がスタート

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