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社会学者西田亮介が「国民に対して嘘をついている」と猛批判！高市事務所と事業者を巡る面識の有無と高市総理国会答弁の矛盾

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「リハックでも取り上げた高市事務所スキャンダル。国会、報道での虚偽答弁、認識違いの回答なら、総理が誰かにかかわらず訂正、謝罪は必須も、異論噴出の違和感 2026/06/09【15分で深掘る現代政治】」を公開した。動画では、高市早苗事務所とサナエトークンの提供などを請け負った事業者との接触を巡る問題に言及し、国会答弁と当事者たちの主張の間に生じている明確な矛盾について厳しく指摘している。



現在、政治倫理の観点から注目を集めている本問題。動画内で西田氏は、違法性の有無以前の問題として「外形的な事実がほぼ明らかになっている」事務所と事業者間の接触について言及した。総理および高市事務所が「面識がない」「ネガティブキャンペーンのようなことを第三者に依頼したことがない」と国会やXで答弁している一方、事業者のスタッフは「ミーティングをやっている」と発言している事実を列挙した。



さらに西田氏は、総理と近い藤井聡氏も自身と関係者との接点を認める趣旨の発言をしている点に触れ、双方の主張が「つじつま合わなくないですか？」と疑問を呈した。この矛盾を放置することは「国民に対して嘘をついているって事ですよ」と断じ、事の重大さを強調。「一国の総理がね、ネガティブキャンペーンやってて、野党がその対象になってるという構図は、アメリカのウォーターゲート事件みたいなもんですよ」と強い危機感を露わにした。



また、明らかな矛盾があるにもかかわらず、問題を些細なこととして擁護する声に対して「どんな理屈だと成立するのか」「全く説明しないわけですよ」と違和感を表明。人間のすることである以上、間違いがあるのは当然としつつも「間違ってたなら訂正して叱られるべきなんじゃないですかね」と述べ、速やかな事実確認と、メディアや国会における説明責任を果たすよう強く求めて動画を締めくくった。