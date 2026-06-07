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音楽ユニット・YOWAMEが自身のYouTubeチャンネルで「【警告】「サポートで稼ぐ」は錯覚。1本3万円で弾き続けるバンドマンの末路と''後回収''の真実」を公開した。動画では、YOWAMEの平井拓郎氏と812氏が、視聴者から寄せられた「どのジャンルが一番儲かるのか？」という質問に対し、サポートミュージシャンや大人数グループの過酷なギャラ事情について、自身の経験を交えながら赤裸々に語っている。



動画の冒頭で平井氏は、大人数アイドルグループのギャラ事情について言及。元AKB48の福留光帆氏の過去の発言を引き合いに出し、個人の取り分は「雀の涙」程度であり、月に数千円から数万円レベルであることを明かした。しかし、安いギャラでも所属する意味について、「甲子園に出れるかもしれない」という高校野球の猛練習に例え、「後からキャッシュは回収できる経験をしている」と指摘。知名度や社会的信用を得るための「修行の場」としての側面が強いと語った。



続いて話題は、バックバンドなどのサポート演奏のギャラに移行。平井氏と812氏は、一般的なライブ1本あたりのギャラがスタジオ練習込みで「大体3万円」という認識で一致した。著名な音楽番組でのバックバンド演奏でも同額が通例となっているとし、サポートだけで生計を立てるには「10バンド以上掛け持ち」する必要があるという過酷な実態を明かした。



さらに、フルオーケストラのギャラ事情にも触れ、ずっと弾き続けるバイオリニストと、たまにしか音を出さない打楽器奏者のギャラが同じケースがあるという事実を紹介。過去のテレビ番組の検証を交えつつ、昔は楽器ごとに分かれていた打楽器奏者が、「全部総取りしようとして」一人で演奏できるドラムセットを生み出したというエピソードを披露し、812氏は「銭ゲバ楽器なんだよね」と笑いを誘った。



最後に平井氏は、一人で複数の役割をこなすドラムセットの誕生を「人の工夫とインチキがテクノロジーを生んだ」と総括。華やかなステージの裏側にあるシビアなお金の話と、ミュージシャンたちが生き残るための生存戦略が浮き彫りになり、音楽業界の知られざる一面を紐解く内容となっている。