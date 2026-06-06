しっとりしゅわしゅわ！人気ユーザーの「スフレチーズケーキ」レシピを大公開

人気ユーザーのレシピにフィーチャー

みんな大好きな「スフレチーズケーキ」。クックパッドにもいろいろなレシピが投稿されていますが、今回は人気ユーザーさん考案のレシピを大公開しちゃいますよ。

ご紹介するのは、「☆栄養士のれしぴ☆」さんのレシピ。「スフレチーズケーキ」に限らず、「☆栄養士のれしぴ☆」さんのレシピを作ったことがあるという人は、結構いらっしゃるのでは？栄養のプロである栄養士さんが考えたレシピだけに、簡単なのにちゃんとおいしく作れてしまうからさすが。では、さっそくそのレシピを詳しく見ていきましょう。



生クリームを入れて滑らかに

まず型にクッキングシートを敷き詰め、バターを塗っておきます。底から湯が入らないようにホイルで覆い、湯煎用の湯を用意しておきましょう。





耐熱ボウルにクリームチーズを入れてレンジで30秒加熱。柔らかくなったらホイッパーでよく混ぜましょう。







生クリームもレンジで30秒ほど加熱したら、クリームチーズのボウルに3回に分けて加え、ダマが残らないようにぐるぐる混ぜます。







さらに卵、薄力粉もふるいながら加えてよく混ぜましょう。





卵白3個分をボウルに入れ、途中3回砂糖を加えながら、泡立て器でしっかりしたメレンゲを作ります。





チーズ生地にメレンゲの1/4を加えしっかり混ぜたら、残りのメレンゲも2〜3回に分けて加え、ヘラでよく混ぜます。





用意しておいた型に生地を流し入れます。そしてバットに型を入れて湯を2〜3cmの高さに注いだら、110度に予熱したオーブンで55分、180度に上げて15分焼きましょう。焼き終わったら20分そのまま庫内で冷まし、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしてください。





濃厚でおいしい

「つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）」にも、「ケーキ作りは初めてでしたが簡単に作れました」「シュワフワで甘さ控えめでおいしかったです。またリピしたいと思います」「とってもおいしくできました！チーズが濃厚ですね」としっとりしゅわしゅわのおいしさに感動コメントが！





いかがですか？材料を混ぜていくだけで、他にはそんなに難しいテクニックもいらないので、初心者の人でも上手に作れたというコメントもありましたよ。ぜひ作ってみてください。（TEXT：森智子）