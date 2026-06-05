“小学生男子あるある”に母絶叫、色鉛筆を開けたら…？「またか！！」
色鉛筆が12本すべて消え、空っぽになったケースの写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題となっている。
【写真】「たいせつにつかう！！」母の願いは届くのか…筆箱やクレヨンの中身は？
A.Mさん（＠anna_09291159）が「小学生男子って筆箱の中を空にするの得意ですよね。うちの子くらいになると、こうです。しかもこの半年で2度目。」という言葉とともに投稿したこの写真には、約7.8万回の閲覧と700件以上のいいねが集まった。小学生男子ならではの驚きの持ち物事情について、投稿主のA.Mさんに話を聞いた。
――色鉛筆が12本すべて消えた空っぽのケースを最初に目撃した際、投稿主様はどのようなお気持ちになり、どのようなリアクションをされましたか。
「『またか！！』という気持ちになりました。叱ったり強く注意しても響きませんので、『開けてみて？』と自分で開けて、バツが悪そうにしていました」
――「半年で2度目」とのことですが、12本すべてが一気に無くなってしまった理由について、息子さんは当時どのような説明をしていましたか。
「紛失した理由は、本人は分からないと言っていました。担任の先生は『落としても拾わない』とのことです。あとは、後日持って帰ってきたお道具袋の中に2本ほど入っていました」
――蓋の裏に貼られた「1ぽん つかったら そのつど もどす！」という切実な注意書きは、どのような経緯で貼ることになったのでしょうか。
「1本使ったらその都度戻すことを習慣付けてくれたら、紛失することはないと思い、すぐ見えて行動出来るように貼ってみました」
――今回の件を経て新しく考えている対策や、普段の息子さんの持ち物の管理状況について、ほかにもクスッと笑えるエピソードがあれば教えてください。
「次に購入したのは、中敷きもなく、本体ケースが透明で、開けていなくても中が確認できる色鉛筆を購入しました。他にも筆箱やクレヨンもすごいです」
――この「小学生男子あるある」な投稿に対して、同じような経験を持つ親御さんたちからどのような共感の声や反響が寄せられていますか。
「色鉛筆、クレヨン、筆箱などの、紛失や汚れなどの共感の声が多数寄せられました」
【写真】「たいせつにつかう！！」母の願いは届くのか…筆箱やクレヨンの中身は？
A.Mさん（＠anna_09291159）が「小学生男子って筆箱の中を空にするの得意ですよね。うちの子くらいになると、こうです。しかもこの半年で2度目。」という言葉とともに投稿したこの写真には、約7.8万回の閲覧と700件以上のいいねが集まった。小学生男子ならではの驚きの持ち物事情について、投稿主のA.Mさんに話を聞いた。
「『またか！！』という気持ちになりました。叱ったり強く注意しても響きませんので、『開けてみて？』と自分で開けて、バツが悪そうにしていました」
――「半年で2度目」とのことですが、12本すべてが一気に無くなってしまった理由について、息子さんは当時どのような説明をしていましたか。
「紛失した理由は、本人は分からないと言っていました。担任の先生は『落としても拾わない』とのことです。あとは、後日持って帰ってきたお道具袋の中に2本ほど入っていました」
――蓋の裏に貼られた「1ぽん つかったら そのつど もどす！」という切実な注意書きは、どのような経緯で貼ることになったのでしょうか。
「1本使ったらその都度戻すことを習慣付けてくれたら、紛失することはないと思い、すぐ見えて行動出来るように貼ってみました」
――今回の件を経て新しく考えている対策や、普段の息子さんの持ち物の管理状況について、ほかにもクスッと笑えるエピソードがあれば教えてください。
「次に購入したのは、中敷きもなく、本体ケースが透明で、開けていなくても中が確認できる色鉛筆を購入しました。他にも筆箱やクレヨンもすごいです」
――この「小学生男子あるある」な投稿に対して、同じような経験を持つ親御さんたちからどのような共感の声や反響が寄せられていますか。
「色鉛筆、クレヨン、筆箱などの、紛失や汚れなどの共感の声が多数寄せられました」