iPad miniを身につけて持ち運べる！両手が使える腰巻きベルト式iPad miniケース
サンワサプライ株式会社は、長さ調整可能な腰ベルトで装着でき、iPad miniと小物を一緒に持ち運べる腰巻きベルト式ケース「PDA-TAB20」を6月下旬に発売予定。本製品は、iPad mini A17 Proおよび第1〜6世代に対応したウエストポーチ型ケース。iPad miniを収納したまま持ち運べるため、両手を空けて移動や作業が行える。さらに、ペンやメモ帳、小物、スマートフォンなどを収納できる4つのポケットを備え、接客業や物流・倉庫での検品作業、施設管理など、iPad miniを頻繁に使用するさまざまなビジネスシーンで活躍する。
■ベルト付きで快適に持ち運べるiPad miniケース
腰に装着できる長さ調整可能なベルト付きで、iPad miniをスマートに持ち運べる。両手が自由に使えて、作業や移動も快適に行える。また、肩掛けでの使用にも対応する。
■iPad miniも小物も収納できる
iPad miniだけでなく、スマートフォンやペンなどの小物も入るポケットも付いている。
■ケースをつけたiPad miniも収納可
ケースを装着したままでも収納でき、スムーズに出し入れできる。
■メッシュでムレにくい裏面
体に触れる裏面には通気性の良いメッシュ素材を採用し、熱や湿気がこもりにくいケースだ。
■サッと開閉できるマグネット仕様
タブレット収納部のフラップにはマグネットを内蔵。必要なときにすぐ取り出せて、使い終わったら軽く閉じるだけでしっかり固定される。
■iPad miniと小物を一緒に持ち運べる腰巻きベルト式ケース「PDA-TAB20」
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■iPad miniも小物も収納できる
iPad miniだけでなく、スマートフォンやペンなどの小物も入るポケットも付いている。
■ケースをつけたiPad miniも収納可
ケースを装着したままでも収納でき、スムーズに出し入れできる。
■メッシュでムレにくい裏面
体に触れる裏面には通気性の良いメッシュ素材を採用し、熱や湿気がこもりにくいケースだ。
■サッと開閉できるマグネット仕様
タブレット収納部のフラップにはマグネットを内蔵。必要なときにすぐ取り出せて、使い終わったら軽く閉じるだけでしっかり固定される。
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