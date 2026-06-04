PFUは6月4日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard」（以下HHKB）の生誕30周年を記念した限定モデル「HHKB Professional Hybrid Type-S（押下圧30g）」を国内3000台限定で発売しました。

HHKB史上最も軽い打鍵感

従来モデルは押下圧45gだったキースイッチを押下圧30gのものに変更し、HHKB史上最も軽い打鍵感を実現したモデル。Professional Hybrid Type-Sの打鍵感をベースに、羽のように軽いフェザータッチで長時間のタイピングでも疲れにくいのが特徴です。

ctrlキーには30周年ロゴを入れた赤いキートップが付属。通常のキートップも同梱します。

購入者特典として、30周年ロゴステッカー2種類と初代製品のロゴステッカーを同封。

計6モデルをラインアップ

キートップの刻印はキー中央のみ。「英語配列/墨」「日本語配列/墨」「英語配列/白」「日本語配列/白」「英語配列/雪」「日本語配列/雪」の計6モデルをラインアップします。価格はいずれも3万9600円（税込）です。