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助産師が語る化学流産の盲点 検査薬の進化がもたらす「早すぎる気づき」への向き合い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師のHISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「化学流産から立ち直れません。向き合い方を教えて下さい。」を公開した。動画では、化学流産を経験してショックから抜け出せないという視聴者からの相談に対し、悲しみとの向き合い方について助産師の視点から温かいメッセージを送っている。



妊活を1年続け、ようやく妊娠検査薬で陽性が出たものの、化学流産となってしまったという27歳の女性からの手紙。医師からは「遅れてきた生理だと思って切り替えていこう」と言われたが、何ヶ月も引きずっており、排卵日が近づくたびに辛いという悩みが寄せられた。



これに対しHISAKOさんは、近年の妊娠検査薬は非常に性能が良く、生理予定日前でも陽性反応が出るため、本来なら気づかずに「少し重めの生理」として過ぎ去っていたはずの極々超初期の流産に気づいてしまうようになったと説明。統計的には全受精卵の約6割が化学流産しているというデータに触れつつも、医学的に流産にカテゴライズされないとはいえ、妊活をして望んでいた命を失った事実に対し、「むちゃくちゃショックです」と相談者の気持ちに強く共感した。



その上で、無理に気持ちを切り替える必要はないと断言。「私は今悲しいんだ」「そういう人間なんや」と、自身の感情を否定せずにそのまま受け入れる重要性を説いた。悲しみを「抑圧してしまうのが一番よろしくない」と指摘し、「何回でも何回でもその悲しい気持ちっていうのをね、聞いて貰い続けたら良い」と、夫など信頼できる人に思いを吐き出すよう勧めた。



また、HISAKOさん自身も複数回の流産を経験しており、「忘れる事って一生無い」と自身の体験を吐露。命が宿った事実を忘れない姿勢がママからの報いであるとし、「強くあろうとか乗り越えようとか思うな」「今は悲しんで良いし泣けば良い」と力強くエールを送った。