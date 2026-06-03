53ºÐÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¡È¤ÎÃæ¿È¡Ä¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¼ã¸«¤¨»ê¾å¼çµÁ¤Ëµ¿ÌäÄè¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤â
¡¡53ºÐ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é35Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÈÁ´À¹´ü¤Î¥¥à¥¿¥¯¡É¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸½ºß¤Î»Ñ¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¬¤Á¡£º£²ó¡¢¤½¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢6·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎYouTubeÆ°²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿µÚÀî¸÷Çî¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢³ùÁÒ¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖµÚÀî¤µ¤ó¤â56ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡Ø¼ã¤µ¤òÊÝ¤ÄÈë¤±¤Ä¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆ±¤¸¼ÁÌä¤òÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¤Ò¤È¤³¤È¡¢¡Ø¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤êÌÚÂ¼Î®¤Î¡È¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¡É¤È¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä·ò¹¯¤ò²á¾ê¤Ë°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ÎÀÝ¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¡¢µÁÌ³´¶¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡ØÌîºÚ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Õ
¡¡¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¡¢
¡Ô53¤Ç¤·¤ç¼ã¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¡£¡È¼ã¤µ»ê¾å¼çµÁ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÀ¼¤Þ¤Ç¸½¤ì¡¢µÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ê¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤¬¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤â¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÂÎ·¿´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¡¢ÌÜ¸µ¤äËË¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÁê±þ¤ÎÊÑ²½¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤53ºÐ¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂÎ»éËÃÎ¨10¡óÂæÁ°È¾¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢2Æü¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶Ú¥È¥ì¡£·ü¿â¤äÆÈ¼«¤ÎÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ÏÊ¢¶Ú¤ò°ìÅÙ¤Ë200²ó¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹Í¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬º£¤Ê¤ª¡ÈÆÃÊÌ¤Ê53ºÐ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£