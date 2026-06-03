Android¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÅÅÏÃ¸¡½Ðµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡¢RCS¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÈ¯¿®¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú²ÄÇ½
¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤¹¤ëº¾µ½¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Google¤¬Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡Öµ¶ÁõÄÌÏÃ¸¡½Ðµ¡Ç½(Fake Call Detection)¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬Google¤ÎÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¡ÖPhone by Google¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
Android introduces fake call detection to stop deepfake scams
WHOA @Google let me know they saw my tweet below last year & built a tool to defend against this exact call spoofing + AI voice clone attack!
As of today, fake call detection on Android alerts when someone is impersonating your contact.
Demo & thread of how it catches attackers: https://t.co/7K66OjsPHU pic.twitter.com/V0M5Ne3Xye— Rachel Tobac (@RachelTobac) June 2, 2026
Google¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º¾µ½»Õ¤Ï´ûÂ¸¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾å¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º¾µ½¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Google¤Îµ¶ÁõÄÌÏÃ¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ï¡¢ÄÌÏÃÁê¼ê¤¬Phone by Google¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢Phone by Google¤¬Áê¼ê¤ËÌµ²»¤Î³ÎÇ§¿®¹æ¤òÈ¯¤·¡¢Áê¼ê¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¿®¹æ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë·Ù¹ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Phone by Google°Ê³°¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿µ¶ÁõÅÅÏÃ¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤Î°Å¹æ²½¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤µ¤ì¤¿Rich Communication Services(RCS)µ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈGoogle¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï2026Ç¯6·î¤è¤êPixel¤òÈéÀÚ¤ê¤ËAndroid 12°Ê¹ß¤ÎÃ¼Ëö¸þ¤±Phone by Google¤ÇÀ¤³¦Å¸³«¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Phone by Google¥¢¥×¥ê¤ÎÀßÄê¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµ¸ú¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËGoogle¤ÏAI¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÄÌÏÃ¤ò¸¡¾Ú¤·º¾µ½¤ò¸«È´¤¯µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤òAndroid¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Google¤¬È¯É½¤·¤¿Android 16¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Þ¤È¤á¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÉÔÀµ¸¡½Ð¤Î³ÈÄ¥¡¦ÄÌÏÃÃæ¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥µ¥¤¥É¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ËÉ»ß¡¦¹âÅÙ¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¶¯²½¤Ê¤É - GIGAZINE
Google¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îº¾µ½¤ÏµðÂç¤«¤Ä³ÈÂç¤·Â³¤±¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ·º»ö·Ù»¡µ¡¹½(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ý¡¼¥ë)¤Ë¤è¤ë2026Ç¯3·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·º¾µ½¤¬À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç4000²¯¥É¥ë(Ìó63Ãû9000²¯±ß)¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÏÈ¯¿®¼Ô¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÍê¤ê¤ËÁê¼ê¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤Ë¤è¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¶ÁõÄÌÏÃ¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ï¡¢È¯¿®¼Ô¤¬ËÜ¿Í¤«¤É¤¦¤«¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£