5月中旬、都内の閑静な住宅地にあるカフェで食事していたのは、俳優の玉木宏だ。どうやら、数少ない休日に “家族サービス” をしているところのようだ。

「カフェにいた玉木さんは、野球帽にサングラスを乗せ、Tシャツに短パンというラフな格好だったので、すぐにわかりました。オーラがありましたね。

横には、奥さんで女優の木南晴夏さん、そしてお子さんも2人いらっしゃいました。一緒のテーブルにお子さんを連れた女性もいたので、木南さんの “ママ友” と食事会をしていたのでしょうね」（目撃した通行人）

2018年に結婚を発表した玉木夫妻。2020年には第1子、2025年には第2子の出産を公表している。

「食事を終えた玉木さんは、上のお子さんを抱き上げたままお店から出てきて、車の中へ運んでいました。木南さんは、下の子供を抱いて後部座席に誘導。

夫婦で連携して子育てをしているようでした。玉木さんは、車と店内を往復して、ベビーカーを車に積むなど、家族思いの優しい “イクメンぶり” を遺憾なく発揮していました」（同前）

じつは、玉木の子煩悩ぶりは有名なのだという。

「玉木さんは、育児に積極的です。木南さん主演のドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）の撮影が佳境に入っているため、2人の子どもの面倒はベビーシッターさんに手伝ってもらいつつ、基本的には玉木さんが見ているそうです。

上の子どものお弁当を玉木さんが手作りすることもあるというのです。しかも、玉木さんが、自分から作ると宣言してそれを有言実行している。子育てのてんてこまいを楽しんでいるというから驚きます」（芸能記者）

そんな玉木は、1月にポルトガルで開かれた国際ブラジリアン柔術連盟主催の「ヨーロピアン柔術2026」のフェザー級で3位入賞。日本でも大きな話題となった。

「ブラジリアン柔術の稽古場に行く合間に、上の子どもの送り迎えもしていたとか。そのうえ、この時期には、主演ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）の撮影もありましたから、いかに “超人” なのかがわかります。

いまは木南さんがドラマ撮影で忙しいですが、それが終わったら、ようやく4人になった新家族での喜びを夫婦でゆっくり噛み締めるんじゃないでしょうか」（同）

仕事も順調で私生活もパーフェクト。玉木自身の満足そうな顔が、充実した生活を物語っているようだ。