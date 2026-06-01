5月30日、歌舞伎俳優の中村橋之助と元「乃木坂46」の能條愛未（のうじょう あみ）が、都内で披露宴をおこなった。能條はお色直しで豪華なドレスを披露したが、このドレスを着た経緯が注目を集めている。

中村芝翫（しかん）と三田寛子（ひろこ）の長男である橋之助は、2025年11月に能條との婚約を発表した。今回、東京のホテルニューオータニで挙式、披露宴をおこなった。

「近年は親族で挙式を済ませる著名人も少なくないですが、2人は披露宴前に報道陣の囲み取材も受けました。披露宴には、歌舞伎界だけでなく、俳優や芸人、スポーツなど各界の著名人が多数参加し、出席者は約1000人になりました。元乃木坂46でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが司会を担当し、西野七瀬さんや深川麻衣さん、高山一実さんなど、乃木坂OGメンバーも多数参加したのです」（スポーツ紙記者）

参加者の一人であるタレントのアンミカは、30日のInstagramで《愛未さんは情報番組でご一緒し、聡明さとその場が明るくなる華やかさ、ピュアな雰囲気に魅了されました》とつづり、披露宴の橋之助と能條の写真を投稿。能條は白いドレスを着用しているが、このドレスは義母と縁があるようだ。

「能條さんがお色直しで着たドレスは、ファッションデザイナーのエマ理永氏によるブランド『エマリーエ』で、三田さんが35年前に結婚式で着たのと同じデザインです。報道陣の取材に対し、能條さんは『お義母さまのウェディングドレスの写真を見て、私も着たいと言わせていただいて』と説明していました。三田さんが着たものと同じデザインを、新たにエマ氏が制作したそうです」（芸能記者）

ただ、義母と同じデザインのドレスを着たことに関して、Xでは一部から

《ドレス受け継がないといけないのしんどいな》

《着物の時は微笑ましい思いだったけど、ウエディングドレスはちょっとね…》

など、困惑する声が聞かれている。能條が婚約発表をした際のことが想起されたようだ。

「会見で着物を着ていた能條さんですが、この着物も三田さんが芝翫さんとの婚約会見で身に着けていたものでした。三田さんは2025年11月のラジオ番組『パンサー向井の#ふらっと』（TBSラジオ）に出演した際、能條さんから三田さんの着物を借りたいと言われ、着付けについてもチェックしたことを明かしています。

今回のドレスしかり、いずれも新婦である能條さんの意向があって、三田さんと同じものを選んでいるようですが、一生に一度の場で、能條さんが自分の気持ちを我慢しているのではないかと心配する人もいたようです。能條さんは“梨園の妻”になるわけですし、三田さんの過去の衣装を参考にしたいのかもしれませんね」（同前）

アイドルから歌舞伎の世界に足を踏み入れる能條にとって、義母のアドバイスは心強いことだろう。