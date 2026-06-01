【ポケモン Windowsill collection】 10月19日 発売予定 価格：1個1,485円

リーメントは、フィギュア「ポケモン Windowsill collection」を10月19日に発売する。価格は1個1,485円。

本製品はポケモンたちが窓辺で過ごす姿を立体化したフィギュアシリーズ。フシギダネ、ワンパチ＆ニャビー、ピィ＆フワンテ、アチャモ、コダック＆ヤドン、ニンフィアの6種をラインナップする。

春夏秋冬、昼、夜など、さまざまなシーンを窓から広がる背景と共に表現している。どれもかわいらしく、コレクション性の高いものとなっている。ランダムボックス仕様だが、「全種類のアイテムが揃います。」とシールが貼られたボックスは1ボックスで全種が揃う。

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