3WAYでスマートに持ち運べる！通勤から普段使いまで使えるトートリュック
サンワサプライ株式会社は、リュック・手持ち・肩掛けの3通りで使える、22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG-BT4BK」を6月中旬に発売する。16型ワイドノートパソコンや衣類も収納できる容量を備えながら、混雑した場所でも扱いやすいスリム設計を採用。背面にすっきり収納できるリュックベルトや長さ調整可能なハンドル、便利な前後ポケットなど、通勤・外出・出張から休日まで幅広いシーンで快適に使えるトートリュックだ。
■持ち方を選べる3WAY
荷物が多い日も快適に持ち運べる3WAY仕様。重い荷物を背負いやすいリュックスタイル、移動時に便利な肩掛け、ビジネスシーンに馴染む手持ちの3通りに対応。ハンドルの長さは調整可能で、シーンに合わせて使い分けできる。
■通勤もプライベートも、シーンを選ばず活用できる
収納力もあり、機能性もデザイン性も兼ね備えているので、通勤から休日のお出かけまでスタイルやシーンに合わせて幅広く活用できる。
■大容量でたっぷり収納できる
ノートパソコンや衣類、書類から小物まで。驚きの収納力を備えたこのトートリュックなら、荷物が多い日でも安心だ。16型ワイドまでのパソコンを収納できるパソコンポケットは、クッション付き。
■使いやすい前後のポケット
出し入れに便利なフロントポケットと、背面には貴重品の収納に最適なシークレットポケットがついている。
■膝上にも置けるスマートなデザイン
身幅に収まるスリムなサイズと、シンプルで洗練されたフォルム。電車や人混みなどの混雑した場所でも、周囲の邪魔になりにくい設計だ。
■背面に収納できるリュックベルト
リュックベルトを使わないときは背面ポケットに収納可能。見た目もスッキリとさせることができる。
■ワンタッチで着脱が可能
リュックベルトは、ワンタッチで付け外しができる。
■肩の負担を軽減するクッション付き
リュックベルトはクッション入りで、肩への負担を軽減する。またメッシュ仕様で長時間でも快適に使える。
■余ったベルトをスッキリまとめられる
ベルトの余り部分をすっきり留めることのできるバンド付きなので邪魔にならない。
■22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG-BT4BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
■持ち方を選べる3WAY
荷物が多い日も快適に持ち運べる3WAY仕様。重い荷物を背負いやすいリュックスタイル、移動時に便利な肩掛け、ビジネスシーンに馴染む手持ちの3通りに対応。ハンドルの長さは調整可能で、シーンに合わせて使い分けできる。
■通勤もプライベートも、シーンを選ばず活用できる
収納力もあり、機能性もデザイン性も兼ね備えているので、通勤から休日のお出かけまでスタイルやシーンに合わせて幅広く活用できる。
■大容量でたっぷり収納できる
ノートパソコンや衣類、書類から小物まで。驚きの収納力を備えたこのトートリュックなら、荷物が多い日でも安心だ。16型ワイドまでのパソコンを収納できるパソコンポケットは、クッション付き。
■使いやすい前後のポケット
出し入れに便利なフロントポケットと、背面には貴重品の収納に最適なシークレットポケットがついている。
■膝上にも置けるスマートなデザイン
身幅に収まるスリムなサイズと、シンプルで洗練されたフォルム。電車や人混みなどの混雑した場所でも、周囲の邪魔になりにくい設計だ。
■背面に収納できるリュックベルト
リュックベルトを使わないときは背面ポケットに収納可能。見た目もスッキリとさせることができる。
■ワンタッチで着脱が可能
リュックベルトは、ワンタッチで付け外しができる。
■肩の負担を軽減するクッション付き
リュックベルトはクッション入りで、肩への負担を軽減する。またメッシュ仕様で長時間でも快適に使える。
■余ったベルトをスッキリまとめられる
ベルトの余り部分をすっきり留めることのできるバンド付きなので邪魔にならない。
■22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG-BT4BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」