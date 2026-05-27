フェイラージャパンは、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」と、ドイツの伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER(ラブラリー バイ フェイラー)」が初めてコラボレーションした商品を抽選販売する。応募期間は5月27日16時から6月2日11時59分まで。当選発表は6月15日15時から6月16日にメールにて告知される。商品は6月19日より順次発送となる。店頭で受け取る場合は、6月19日から6月25日までとなる。

対象となる店舗はフェイラー銀座本店、フェイラー天神地下街店、髙島屋大阪店フェイラーショップ、全国15店舗のラブラリー バイ フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップ。

抽選方法などの詳細は、「抽選申込方法」のページを参照してほしい。

□申込抽選ページ

□抽選申込方法のページ

デザインは3種類

2026年に40周年を迎え、今もなお多くのファンを生み出し続けている「ドラゴンクエスト」をモチーフに、特別に制作されたオリジナルデザインのハンカチや小物、インテリアアイテムがラインナップしている。

「ドラゴンクエスト トナエル」ハンカチ

「ホイミ」、「ラリホー」の魔法とドラキー、メタルキングをあしらった「まもの」のデザインのハンカチ。サイズは25×25cm。価格は2,970円。

「ドラゴンクエスト ネオンカラー」

「ドラゴンクエスト」40周年を祝したデザイン。「スライム」、「スライムベス」、「ライムスライム」、「メタルスライム」と、モチーフの「キングスライムの王冠」、「宝箱」、「剣」、「盾」を光り輝くネオンのようにポップに表現している。

ハンカチ 2,970円(25×25cm)

ボトルポーチ 6,600円(20×13cm)

サークルポーチ 7,150円(11×11×1.5cm)

フラットポーチS 6,050円(9.5×20cm)

巾着 7,700円(21.5×22cm)

フラットポーチM 7,700円(18×26cm)

ティッシュカバー 7,150円(17×31cm)

スリッパ 8,800円(23～25cm)

クッション 12,100円(22×46cm)

マルチバスケット 14,300円(16×24×12cm)

「ドラゴンクエスト タタカウ」ハンカチ

「ドラゴンクエスト」のゲーム画面を表現したデザイン。ドットで描かれた「スライム」、「スライムベス」、「メタルスライム」が並んだレア感のある画面に「スライムたちが あらわれた」のテキストが添えられている。サイズは25×25cm。価格は2,970円。

Instagramフォロー＆いいねキャンペーンを開催

コラボデザインハンカチが抽選で30名に当たるInstagramフォロー＆いいねキャンペーンが開催される。期間中にフェイラー公式Instagramアカウントをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」をすることで応募が完了する。当選者には「ドラゴンクエスト タタカウ」、「ドラゴンクエスト ネオンカラー」、「ドラゴンクエスト トナエル」のいずれか1枚が当たる。当選賞品の発送は、商品発売に合わせて6月19日の予定。

応募方法

応募期間：5月27日～6月2日23時59分

(1)フェイラー公式Instagram（ @feiler_jp ）をフォロー。

※既にフォロー済みでもキャンペーン対象となる

(2)キャンペーン投稿に「いいね」をして応募完了。

(3)当選者の発表は、6月上旬にフェイラー公式InstagramのDMより当選者に連絡のうえ、フェイラー公式Instagramに当選者アカウント名を記載した画像をフィード投稿する。

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