高橋成美、“DM”を送ったことがある芸能人を告白「『ファンです』って送るんです…」 まさかの人物にスタジオ驚き
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が26日深夜放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）に出演。DMを送ったことがある芸能人を明かした。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
高橋はこの日、シソンヌ長谷川忍とともに来店。番組ではペアでもピンでも大活躍な2人の素顔に迫った。
そんな中、高橋は“私を一番推してくれる人がいない”という悩みを抱えていることを告白。幼いころから、明るい性格で人気者の自覚はあるとしながらも、「私に向かって『ファンです』って言ってくれる方はいるけど、自発的に『高橋成美のファン』っていう人が、まだ一人も出会ったことがない」と語り、オードリーらを笑わせた。
また高橋自身は思いを直接伝えるタイプであると語り「私自身もDMで『ファンです』って送るんです」とサラリと告白。これには若林正恭も「え？DMで送るの？」とすかさずツッコんだが、高橋は「DMでファンです。応援していますとか…」と当たり前のように語り、さらに若林らを混乱させた。
続けて若林が「誰に送るの？」と尋ねると高橋は「武井壮さんとか…」とまさかの人物の名前を挙げ、共演者らは驚きながらも爆笑した。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
高橋はこの日、シソンヌ長谷川忍とともに来店。番組ではペアでもピンでも大活躍な2人の素顔に迫った。
そんな中、高橋は“私を一番推してくれる人がいない”という悩みを抱えていることを告白。幼いころから、明るい性格で人気者の自覚はあるとしながらも、「私に向かって『ファンです』って言ってくれる方はいるけど、自発的に『高橋成美のファン』っていう人が、まだ一人も出会ったことがない」と語り、オードリーらを笑わせた。
続けて若林が「誰に送るの？」と尋ねると高橋は「武井壮さんとか…」とまさかの人物の名前を挙げ、共演者らは驚きながらも爆笑した。