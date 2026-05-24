タレントの若槻千夏が２３日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」に出演。共演するタレント・指原莉乃の自宅の“内情”を暴露する場面があった。

この日のゲストは、若槻が３年前に「トークィーンズ」で共演したのをきっかけに大ファンになったという俳優の小泉孝太郎。若槻が「私、大きなお世話なんですけど…。３年の間に私、水面下で孝太郎さんの結婚相手探してるんですよ」と明かすと、小泉も「（テレビ局の）エレベーターとか廊下ですれ違うたびに顔を合わせるたびに『孝太郎さん、探してますから』『孝太郎さんのお相手の条件は、仕事辞められる？って聞いてますから』って」と反応した。

ここで指原莉乃が「私と万が一結婚することになったら…」と名乗りを上げると、若槻が「ふざけんな！ふざけんな！」と全力で否定。指原が「万が一…」と断りを入れたが、若槻は「それはないよ！あんな家汚いんだから！絶対ダメです。玄関入ったら、泥棒入ったかと思いました」と指原の自宅の様子をバラした。

すると指原も「私も…。（玄関のドアを開けた瞬間に）『エッ、エッ』って自分でも。『よかった〜。私か〜、汚したの』みたいな」と自分でも部屋の汚さに驚いたことを明かしていた。