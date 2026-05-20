あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、料理研究家のリュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修した期間限定メニュー6種を5月20日から販売します。

【写真】「塩レモンだれ」「おたマヨ」が“変化” リュウジ＆安元洋貴の“バズメニュー”を一挙見！ おいしそう！

コラボ商品は、寿司メニュー5種、サイドメニュー1種。柔らかい食感のびん長に、リュウジさん考案の「塩レモンだれ」、大葉、カイワレ、オニオンスライスをトッピングし、さっぱりとした味わいの「漬けびん長 マヨとレモンだれがけ」（200円〜、以下、税込み）、同じく「塩レモンだれ」と香味野菜をトッピングした「漬けえんがわ レモンだれがけ」（200円）、あぶった煮あなごにアンデス紅塩を合わせ、レモンをトッピングした「あなごアンデス紅塩レモン」（280円〜）、漬けにしたまぐろと納豆の上にフライドガーリックをのせた「まぐろ納豆ガーリック軍艦」（150円〜）が登場。

また、リュウジさんと安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ」（通称：おたマヨ）を使用し、えび天、フレッシュアボカド、「たまご」とのうまみが調和した「おたマヨロール（えび天）」（200円〜）、「おたマヨ」でディップが楽しめる「おたマヨで食べる フライドポテト」（200円〜）も販売されます。

リュウジさんはSNSを含め、総フォロワー数1130万人を突破した人気料理家で、安元さんはナレーション活動をはじめ、人気アニメのキャラクター、数多くのドラマCD、ゲーム作品などに出演しています。今回の企画は2024年12月にリュウジさんの公式YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」に投稿された動画がきっかけでスタート。同社の仕入れや商品開発の思いと、リュウジさんと安元さんのこだわりを掛け合わせ、何度も打ち合わせを行い、構想から約1年でようやく納得のいくコラボ商品が完成したということです。

※価格は店舗によって、異なります。