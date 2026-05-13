カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”のメタルと樹脂を融合させた「MT-G」シリーズより、最新作『MTG-B4000BD-1A』『MTG-B4000B-1A』を5月15日に発売する。

（関連：【画像】蓄積された耐衝撃データを活用したAIにより開発されたデュアルコアガード構造）

『MTG-B4000』は、蓄積された耐衝撃データを活用したAIにより開発されたデュアルコアガード構造と、カーボンとステンレススチールを組み合わせた異素材融合フレームを採用したモデル。カーボン積層フレームは、シート状のカーボンとグラスファイバーを積層した素材を立体加工することで複雑な造形を成形。

ベゼルのステンレススチールパーツはヘアライン仕上げとミラー仕上げを使い分けて磨き上げ、ブラックIP処理を施した。裏蓋は粉末状の金属を成形するMIM（メタルインジェクションモールディング）で立体的に成形され、ケースを保護する構造となっている。

『MTG-B4000BD-1A』は、ステンレススチールとカーボンファイバー強化樹脂を重ねたレイヤーコンポジットバンドを採用し、メタルの堅牢さと樹脂の軽やかさを両立。一方の『MTG-B4000B-1A』は、鮮やかなレッドをカーボン積層フレームやダイアルに配し、なめらかで耐久性の高いソフトウレタンバンドを組み合わせたスポーティなデザインに仕上げられている。

機能面では、Bluetooth通信により専用アプリ「CASIO WATCHES」と接続して時刻情報を取得できるほか、マルチバンド6、タフソーラー、高輝度なLEDライトなどを搭載する。

■製品情報『MTG-B4000BD-1A／MTG-B4000B-1A』メーカー：カシオ計算機発売日：5月15日価格：・MTG-B4000BD-1A：203,500円（税込）・MTG-B4000B-1A：176,000円（税込）主な仕様：デュアルコアガード構造、異素材融合フレーム（カーボン積層フレーム＋ステンレススチール）、Bluetooth通信（専用アプリ「CASIO WATCHES」対応）、マルチバンド6、タフソーラー、高輝度LEDライト特設サイト：https://gshock.casio.com/jp/products/mt-g/mtg-b4000d/

（文＝リアルサウンド編集部）