首位オリックスは逆転勝利

29日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ロッテは5-3で楽天に勝利し今季初の3連勝を飾った。4回にグレゴリー・ポランコ外野手の一発で同点にすると、井上広大外野手の1号ソロで勝ち越し。好救援を見せた2番手の八木彬投手が4勝目をあげた。楽天は先発の前田健太投手が5失点と崩れた。

西武は日本ハムを3-0で完封した。先発の高橋光成投手は7回無失点の好投で今季3勝目。9回は甲斐野央投手が無失点に抑え移籍後初セーブをあげた。打線は4回2死2塁から平沢大河内野手の適時打で先制。5回にも渡部聖弥外野手の適時打などで2点を追加した。日本ハムは散発5安打に終わり連勝とはならなかった。

オリックスは5-4でソフトバンクに勝利した。4回までに3点を奪い試合を優位に進めるも、6回に栗原陵矢内野手の適時三塁打で同点。7回には笹川吉康外野手に適時二塁打を打たれ勝ち越された。しかし8回に無死二、三塁のチャンスをつくると、ボブ・シーモア内野手の適時打で逆転。5番手の寺西成騎投手が2勝目を挙げた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）