米データ会社「オプタ・スタッツ」

【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦で今季初黒星を喫したものの、歴史的な大記録を達成した。6回2失点（自責1）で、メジャートップの防御率0.60をマーク。開幕から継続する“ある数字”が、過去113年間で「他に一人も存在しない」偉業となった。

13連戦中の疲労を考慮されて投手専念となったこの日、苦しい場面がありながらも粘りの投球を見せた。移籍後最多となる104球の熱投で、6回を投げて5安打2失点（自責1）。最速100.4マイル（約161.6キロ）の直球を軸に、9奪三振を記録した。3回にはメジャー通算700奪三振の節目にも到達し、日本投手では9人目の快挙となった。

チームは元同僚のジャンクに抑え込まれて連勝がストップし、大谷に今季初黒星がついた。しかし、今季の先発登板5試合全てで安定した投球を続けており、防御率0.60はメジャートップに立っている。

米データ会社「オプタ・スタッツ」は試合後、大谷の今季の成績を紹介。「今年の全5回の先発登板において、少なくとも6イニング以上を投球 被安打5以下 自責点1以下 被本塁打0」と投稿した。そして「シーズン開幕から5試合続けてこの記録を達成したMLBの投手は、（自責点が公式記録となった1913年以降）他に一人も存在しない」と偉業を伝えた。（Full-Count編集部）