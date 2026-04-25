1月は連続ドラマで主演を務めるなど、本格的に仕事復帰し、活躍している加藤ローサさん。プライベートでは小学生と中学生、2人の男の子を育てるママとして、目まぐるしい日々を送っているそうです。今回はそんなローサさんに、スキマ時間でやりたいことについて聞いてみました。

5分間：ゴムチューブを使って肩甲骨をほぐす

ゴム製のストレッチチューブで肩甲骨回りを動かします。昔から緊張すると肩に力が入るタイプで、すぐこってしまうんですよね。5分だけでも体がほぐれてラクになるし、巻き肩対策にもいいんです。

【写真】空想トリップで楽しくリフレッシュ

10分間：空想トリップで楽しくリフレッシュ

航空券のセール情報や旅行アプリを眺めて、架空の旅行プランを立てます。具体的な予定はなくても「今はここが安いんだな」「近くにどんな観光地があるんだろう？」と調べるだけでワクワク。

30分間：ビーズソファでひと眠り

予定と予定の合間や帰宅して夕食の支度を始めるまでの30分は、思いきって昼寝の時間に。タイマーをかけ、ホットアイマスクをつけてリビングのヨギボーへ。目を閉じているだけでもリセットできます。

1時間：無心で体を動かせるピラティスへ

近所のピラティススタジオへ。ひとつひとつの骨を意識しながら体を動かす…というのが私に合っているようで、もう9年ほど続いています。仕事で頭がいっぱいのときも、レッスン中は無心になれるんです。

2時間：マッサージへ行って体をメンテナンス

2時間ぽっかりあいたら、迷わずマッサージに行きます！ 全身ならここ、ヘッドならここ、足裏ならここ…とそれぞれお気に入りのお店があって、その日のコンディションに合わせて使い分けています。