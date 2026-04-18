本拠地・ドジャース戦に先発

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間18日・デンバー）

ロッキーズの菅野智之投手は17日（日本時間18日）、本拠地のドジャース戦で4回を投げて今季ワースト5失点と崩れ、今季2勝目はならなかった。大谷翔平投手との直接対決は右翼線二塁打、右前打、二ゴロで3打数2安打。防御率3.92。

気温1.7度。極寒の中で半袖シャツでマウンドへ上がった。初回、先頭・大谷の右翼線二塁打など1死三塁からスミスの中犠飛で先取点を許した。2回は先頭・マンシーにカットボールを痛打されて中越え5号2ランを被弾。同2死一、二塁ではタッカーを高めの90.7マイル（約146.0キロ）フォーシームで空振り三振に仕留めた。

3回も先頭・スミスの中前打、フリーマンの四球などで1死一、三塁からマンシーの右翼線適時二塁打を許した。続くパヘスの中犠飛で4点目を失った。同2死二、三塁ではフリーランドを中飛に打ち取った。

4回は先頭・大谷を二ゴロに打ち取ったが、同1死二塁からスミスの中前適時打を許した。4回91球（ストライク51球）を投げ、2四球3奪三振、9安打5失点だった。

前回10日（同11日）の敵地・パドレス戦では6回4安打2失点で勝ち負けはつかなかった。中6日を空けての登板だった。試合前まで今季は3試合登板して1勝0敗、防御率2.16。（Full-Count編集部）