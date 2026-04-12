【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年4月13日〜4月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月13日〜4月19日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３
『心での感じ方を重視していくようです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「心が居心地良いもの」「自分を偽らずに済むもの」に特化していきます。それが自然と好きなものを思い出させてくれるかも知れません。仕事や公の場ではこれまで欲しくてたまらなかったものが、あまり魅力的に感じないでしょう。それより特定の人に認められたいようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
同じ行動をとっていては、残る問題も同じになってしまいます。他人事にしていかない方が良く、一つずつ応対の仕方を変えてトラブルをなくしていくと良いでしょう。シングルの方は、感情を上手くコントロールできない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人に好意を振り撒きやすいです。
｜時期｜
4月15日 嬉しい発見がある ／ 4月18日 メンタルが強くなる
｜ラッキーアイテム｜
自転車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞