【義母「ウナギ弁当あげない！」】嫌がらせ！？「生魚だから早く取りにきて」＜第4話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第4話 もはや嫌がらせ？
【編集部コメント】
ほら、やっぱり〜……。シホさんが断りきれず「取りに行かざるを得ない」環境になってしまっているのが問題なのです。一番悪いのは「行かない」って言っているのに玄関先に置いておくと言い出すお義母さんです。生魚を放置してダメにしてしまったら、何の罪もない田中さんに申し訳ないと思ってしまいますよね。シホさんのように相手の気持ちに寄り添ってしまうと、結果的に自分の首を絞めることもあるのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第4話 もはや嫌がらせ？
【編集部コメント】
ほら、やっぱり〜……。シホさんが断りきれず「取りに行かざるを得ない」環境になってしまっているのが問題なのです。一番悪いのは「行かない」って言っているのに玄関先に置いておくと言い出すお義母さんです。生魚を放置してダメにしてしまったら、何の罪もない田中さんに申し訳ないと思ってしまいますよね。シホさんのように相手の気持ちに寄り添ってしまうと、結果的に自分の首を絞めることもあるのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子