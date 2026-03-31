【Amazon 新生活セール Final】山崎実業の「tower」シリーズがセール価格に
今回は、セール対象商品の中から山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で、多くの人に愛されています。新生活が始まる人や、おうちをもっと便利で快適にしたい人は要チェックですよ。
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折りたたんで収納し、サッと広げて簡単に設置できる室内物干し
山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し 山崎実業(Yamazaki) 折り畳み 室内物干し ホワイト 使用時：約W175×D25×H160cm タワー tower 洗濯物干し コンパクトに収納できる 組み立て簡単 6619
12,100円 → 9,867円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マグネットで浴室の壁に浮かせて収納できる風呂用イス
山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 山崎実業(Yamazaki) 洗いやすい マグネット 風呂イス SH32 ホワイト W33×D27×H32cm タワー tower 浮かせる収納 お手入れ簡単 1653
5,500円 → 4,674円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
囲み方を自由に調整できるIH専用レンジガード
山崎実業(Yamazaki) マグネット レンジガード 4枚パネル 山崎実業(Yamazaki) マグネット レンジガード 4枚パネル ホワイト パネル：W18×D0.7×H32cm(1枚あたり) タワー tower 食洗機対応 1枚ずつ取り外し可能 油はねガード 1456
7,920円 → 6,730円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
隠してすっきり。キッチンサイドに置ける2段の調味料ラック
山崎実業(Yamazaki) 隠せる 調味料ラック タワー 山崎実業(Yamazaki) 【 完成品 ストッパーのみ要取付 】 隠せる 調味料ラック 2段 ホワイト 約W12.5×D50〜93×H52.5cm タワー tower 大容量 引き出し式 コンロ横 キッチンラック 4334
15,950円 → 13,007円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
幅が調節できる、シンク下の鍋蓋＆フライパン収納スタンド
山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W32 ／ W40 山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W40 ホワイト W40×D14.1×H14cm タワー tower スライド式 仕切りバー 1361
3,300円 → 2,808円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋＆フライパン収納スタンド W32 ／ W40 山崎実業(Yamazaki) シンク下 幅調節 鍋蓋&フライパン収納スタンド W40 ブラック W40×D14.1×H14cm タワー tower スライド式 仕切りバー 1362
3,300円 → 2,808円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
電気ケトルなどのキッチン家電下を有効活用できるラック
山崎実業(Yamazaki) キッチン家電下ラック ホワイト タワー 山崎実業(Yamazaki) 【 完成品 】 引き出し付き キッチン 家電下ラック ホワイト 約W22.2×D27.5×H11.5cm(取っ手含む) タワー tower スライド棚 小物収納 紅茶パック収納 2018
4,840円 → 4,113円（15%オフ）
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バスルームのデッドスペースを有効活用できるコーナーラック
山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム コーナーラック ２段 山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム コーナーラック ２段 ホワイト 約W22.5×D22.5×H34cm タワー tower 浴室収納 浮かせるラック 水切り 6623
4,950円 → 4,207円（15%オフ）
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高さが低いフラットタイプで、調理中のゴミなども入りにくい排気口カバー
山崎実業(Yamazaki) 奥行 伸縮 排気口カバー ６０ｃｍ コンロ用 ブラック 約W64×D10〜16.5×H3.7cm タワー tower コンロ奥ラック ちょい置き 分解して洗える 4563
3,300円 → 2,804円（15%オフ）
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山崎実業(Yamazaki) 奥行 伸縮 排気口カバー ６０ｃｍ コンロ用 ホワイト 約W64×D10〜16.5×H3.7cm タワー tower コンロ奥ラック ちょい置き 分解して洗える 4562
3,300円 → 2,808円（15%オフ）
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浴室壁面に強力マグネットで取り付けられるバスルームバスケット
山崎実業(Yamazaki) 収納ラック マグネット 浴室収納 バスラック マグネット バスルーム多機能ラック タワー 山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルームバスケット ブラック 約W31XD17XH15cm タワー tower バスルーム ラック 浴室 収納ラック 5543
4,510円 → 3,836円（15%オフ）
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山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルームバスケット ワイド 山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルームバスケット ワイド ホワイト 約W44.3×D12.3×H12cm タワー tower 浴室ラック フック付き 奥行スリム 浮かせる収納 3769
4,950円 → 4,207円（15%オフ）
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海外製の大版タイプも収納できるキッチンペーパーホルダー
山崎実業(Yamazaki) 片手でカット 隠せる キッチンペーパーホルダー 縦タイプ L ブラック W16×D16×H30.2cm タワー tower 立てて使えて省スペース 大判サイズ対応 10042
3,960円 → 3,365円（15%オフ）
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1,649円 → 980円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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1,404円 → 1,020円（27%オフ）
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VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,936円（20%オフ）
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1,980円 → 1,247円（37%オフ）
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