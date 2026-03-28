【ファミリー向け】東京23区外で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「八王子」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京都下編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、2LDK以上のファミリー向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：八王子駅2位は「八王子」駅。前年3位から順位を上げました。JR中央線をはじめ横浜線・八高線の3路線が使える多摩エリアの主要駅で、駅前には大型の商業施設や飲食店がまとまっています。都心部と比べて家賃水準が抑えめなため、広めの間取りを確保しやすいエリアです。
第1位：町田駅1位は「町田」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。小田急小田原線とJR横浜線が通っており、新宿方面にも横浜方面にもそれぞれ約30分前後で移動できるため、共働き世帯の通勤パターンにも柔軟に対応しやすい立地です。駅前には古くから続く「仲見世商店街」があり、レトロな雰囲気の中に飲食店や個性豊かなショップが軒を連ねるなど、ファミリー層から安定した人気を誇っています。
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(文:田中 寛大)