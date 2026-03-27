ジャーナリスト・丸山ゴンザレスの新刊『ナルコトラフィコ』（講談社）が3月18日（水）に発売され、発売一週間で重版された。

【画像】丸山ゴンザレスがあぶり出す「白い粉」への道

2015年の最初の放送からTBS系『クレイジージャーニー』に出演し続け、先日放送された「愕然…ゴンザレスが楽園ハワイの裏取材」でギャラクシー賞 2026年2月度月間賞にも選ばれるなど、この分野の第一人者でもある丸山ゴンザレス。これまで、番組を通じてコロンビア、ボリビア、パナマ、メキシコ、アメリカ、カナダの知られざる現状を紹介してきたが、本書ではその一つ一つの取材を結び付け、「白い粉」の道をあぶり出す。

原産地コロンビアで1グラム1ドルで取引されている「コカイン」。国を越えて輸送されるたびに値段は跳ね上がり、末端消費地である日本に届くころには、2万5000円を超えるような値段で取引されている。そのシステムがどう構築され、どう運用されているのか――。危険と隣り合わせの中、丸山は綿密な取材を重ねている。コロンビアでは麻薬王の伝説を追い、ボリビアでは高山病に悩まされながらコカインの原材料コカの葉を探す。パナマではギャングたちと出会いながら鹵獲された潜水艇に乗り込み、メキシコではカルテルとカーチェイスを繰り広げた。丸山はなぜこのような危険な取材に身を置くのか。就職氷河期を経て、ライターとなった丸山がどのようにして今のポジションに至ったのか。

発売を記念し、3月31日には青山ブックセンター本店で「放送禁止・口外禁止！最悪の犯罪組織と麻薬ビジネスの裏側『ナルコトラフィコ』刊行記念丸山ゴンザレスが語る狂気と闇の取材全貌」が開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）