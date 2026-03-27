WBCの負担が影響？　衝撃の開幕戦0回2/3KOも怪腕スキーンズが見せたCY賞投手の“矜持”「現実として見てほしいんだ」

初回を投げ切れずにマウンドを降りたスキーンズ(C)Getty Images

球界内でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の余韻も冷めやらぬ、現地時間3月26日、メジャーリーグは各都市で開幕戦がスタート。パイレーツの怪腕ポール・スキーンズは、敵地でのメッツ戦に先発登板を果たすも、初回に、被安打4、3四死球と大きく乱れ、なんと1回もたずに降板した。

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昨季に勝敗こそ10勝10敗ながら、防御率1.97は両リーグトップ。また、リーグ2位タイの216奪三振に加え、奪三振率も10.36のハイアベレージをマークし、サイ・ヤング賞を手にしたスキーンズ。今季も開幕戦から快投が期待されたが、まさかのスタートとなった。

ちなみにスキーンズが、5点を献上するのは、昨年4月8日のカージナルス戦以来、自己ワーストの記録だ。1イニング限定に絞れば、初の出来事だった。打たれながら二死までごきつけたが、最後の打者であるフランシスコ・アルバレスに死球を与えたところで降板を告げられた。2/3回での降板は自己最短であった。

地元紙『Pittsburgh Gazette』が「悲惨」と評するほどの内容を考えれば、まさにキャリア最悪のマウンドだった。当然ながら3月15日の準決勝で5回途中71球を投げるなど、WBC参戦の調整による影響も考えられるが、当人はあくまで責任が己にあると断じている。