ワンキャリア<4377.T>が大幅反発している。２６日の取引終了後に、高校生向けに進学サポートや就職サポートを提供するゼロワンブレイン（京都市中京区）の全株式を７月３１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



今回の子会社化により、高校生時の進路選択から大学入学後のキャリア形成、就職活動に至るまで、学生のキャリアパスを中長期的に一気通貫でサポートする体制が整うことになるほか、ワンキャリアの事業子会社であるキッズ・コーポレーションが保有する全国の高校・大学・短期大学・専門学校との強固なネットワークや高校生の進路選択に関するデータを活用することで、クライアント企業及び教育機関と学生ユーザーの最適なマッチングを加速させることが期待されている。取得価額は非開示。なお、２６年１２月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS