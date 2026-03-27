■新製品、新機能、新提携とTVCMと内容の濃い発表会

PLAUDは2026年3月19日、都内で記者発表会を開催。本国以外で最も重視している日本市場向けの2つの施策を含む発表を行った。

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新製品として物理ボタンの付いたAIボイスレコーダー『Plaud NotePin S』が発表された。比較的小さく、装着方法の自由度が高い『Plaud NotePin』だが、タッチセンサーを使用しているため押し心地が悪く、他の製品では可能なAIに「ここがポイント」と伝えるのが難しい問題があった。

そこで物理ボタンが付いた同機が登場した。その他の仕様はあまり変わらず、3月23日から一般販売された。価格は各種アクセサリー同梱で2万8300円だ。

アプリは従来からのスマートフォン版に加えてWindowsのデスクトップ版の提供を開始。これにより他社のように「録音bot」を使用せずオンライン会議の録音が行えるので違和感が少ない。

AI機能も強化され、一部のテンプレートおよびask plaudのインフォグラフィックススキルを使うことで、全体を一枚の画像でまとめられるようになった。これらはすでに提供済みで既存のPlaud製品ユーザーも利用できる。

エンタープライズを含む企業利用においては音声データがアメリカで処理されることに懸念を抱く人もいたが、今年冒頭より日本のユーザーはAWS東京リージョンにデータを移動、今後は日本で処理される。

前回の発表会ではエンタープライズ向けの施策を仕切りなおすと説明されていたが、その一つとして、トレジャーデータを通じての販売と法人向けソリューション「Treasure AI Voice」が開始される。

2024年にガートナー／フォレスター／IDCのCDP部門リサーチで「リーダー」に認定された、トレジャーデータのCDPを活用する事により価値を高めることができるという。ユースケースとしては営業の議事録作成／営業トレーニング／カスタマーサポート／リスク管理／カスハラ対策を挙げており、中でもカスハラ対策は10月より企業の対策義務化が行われるため、注目しているという。

そして、サッカー日本代表の長友佑都選手をTV CMに起用した。昨年氏が所属するFC東京とオフィシャルパートナー契約を締結し、チーム運営およびビジネスの現場においてPlaud製品の導入・活用を進めていたという。

このような背景に加え高い目標に向けて挑戦を続ける長友選手の姿勢とPlaudのブランド理念が共鳴し、このたびテレビCMへの起用となったという。TV CMは全国で28日から放映を開始し、YouTubeのPlaud Japanチャンネルでも公開を予定している。

（文＝小林哲雄）