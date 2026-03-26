名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「和歌山県の温泉」ランキング！ 2位「龍神温泉」、1位は？【2026年調査】
日に日に暖かさが増し、各地で桜のつぼみが膨らみ始める3月は、春の息吹を感じながらの温泉旅にぴったりの季節です。柔らかな陽光に包まれた温泉街を浴衣で散策し、名湯に身を委ねて心からリラックスできる、この時期おすすめのスポットをまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「和歌山県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「自然豊かで静かで秘境感がある」（40代女性／福島県）
「龍と神が、神々しい感じがしていってみたい。ご利益がありそう」（50代女性／千葉県）
「豊かな自然に囲まれた秘湯で、硫黄泉の効能で体の疲れやコリを癒し、静かで心落ち着く時間を過ごせるからです」（30代男性／埼玉県）
▼回答者コメント
「アドベンチャーワールドのついでに寄りたい」（50代男性／京都府）
「白浜の綺麗な海を眺めて温泉に入りたい」（40代男性／兵庫県）
「南紀白浜温泉を選んだ理由は、海と温泉が一体となった開放感あふれるロケーションが魅力だからです。白良浜の白い砂浜と青い海を眺めながら入る温泉は、他では味わえない特別な体験です。歴史も古く、日本三古湯のひとつとして知られ、泉質は肌にやさしい塩化物泉で、保温効果が高く湯上がり後も体がぽかぽかと温まります。温泉街には観光スポットや海鮮料理を楽しめる店も多く、旅行としての満足度が高い点も魅力です。家族旅行にも一人旅にも向いており、自然・温泉・食のバランスが良い温泉地として、ぜひ訪れてみたいと思いました」（40代女性／滋賀県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行ってみたい「和歌山県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：龍神温泉（61票）和歌山県田辺市、日高川のほとりに位置する龍神温泉は、群馬県の川中温泉、島根県の湯の川温泉と並び「日本三美人の湯」の1つとして名高い名湯です。ナトリウム炭酸水素塩泉のトロトロとした肌触りのお湯は、美肌効果が期待できると女性を中心に絶大な支持を得ています。高野龍神スカイラインからのアクセスも良く、紀伊山地の豊かな自然に抱かれた秘湯ムード満点の景観も魅力です。
▼回答者コメント
「自然豊かで静かで秘境感がある」（40代女性／福島県）
「龍と神が、神々しい感じがしていってみたい。ご利益がありそう」（50代女性／千葉県）
「豊かな自然に囲まれた秘湯で、硫黄泉の効能で体の疲れやコリを癒し、静かで心落ち着く時間を過ごせるからです」（30代男性／埼玉県）
1位：南紀白浜温泉（126票）見事1位に輝いたのは、日本三古湯の1つにも数えられる南紀白浜温泉です。万葉の昔から多くの皇族や貴族が訪れた歴史を持ち、白く輝く「白良浜」を臨む絶好のロケーションが最大の魅力。海を間近に感じる「崎の湯」などの外湯巡りも充実しており、アドベンチャーワールドをはじめとする観光スポットも豊富です。歴史、泉質、レジャーの全てを兼ね備えた、和歌山を代表する温泉リゾートです。
▼回答者コメント
「アドベンチャーワールドのついでに寄りたい」（50代男性／京都府）
「白浜の綺麗な海を眺めて温泉に入りたい」（40代男性／兵庫県）
「南紀白浜温泉を選んだ理由は、海と温泉が一体となった開放感あふれるロケーションが魅力だからです。白良浜の白い砂浜と青い海を眺めながら入る温泉は、他では味わえない特別な体験です。歴史も古く、日本三古湯のひとつとして知られ、泉質は肌にやさしい塩化物泉で、保温効果が高く湯上がり後も体がぽかぽかと温まります。温泉街には観光スポットや海鮮料理を楽しめる店も多く、旅行としての満足度が高い点も魅力です。家族旅行にも一人旅にも向いており、自然・温泉・食のバランスが良い温泉地として、ぜひ訪れてみたいと思いました」（40代女性／滋賀県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)