景徳鎮市の自宅で磁器について研究する曹浪さん、胡韻月さん夫婦。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

【新華社南昌3月26日】中国江西省景徳鎮市は「磁器の都」として世界にその名が知られている。芸術を学んだ多くの若い職人が集まり、身に付けた技術でビジネスチャンスを模索しながら、芸術家としての夢をかなえようとしている。曹浪（そう・ろう）さん（36）、胡韻月（こ・いんげつ）さん（36）夫婦もそうした夢を追う職人だ。

2人は2013年、延安大学美術学専攻を卒業後、同市に移り、磁器をキャンバスに筆を媒介にして絵画制作を開始した。陶磁器の絵付け技術が熟練するにつれ、14年、自身の工房を設立した。その後も作品を同市のさまざまな美術展に相次いで出品、個展から合同展まで幅広く活動し、徐々に業界と市場、双方から評価を得るようになった。

曹浪さん、胡韻月さん夫婦が創作した青花磁器の茶器。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

美術を学んだ若者にとって景徳鎮は、陶磁器の産業チェーンが成熟しているだけでなく、各ジャンルの芸術家のクリエーティブなアイデアが集結する天然の「芸術学院」といえる。20年、ライブ配信による電子商取引（EC）が台頭すると、曹さん夫婦も時流に乗って独自の茶器ブランドを立ち上げた。オンラインでの市場開拓、オーダーメードサービスを通じて、顧客のさまざまなニーズに応えている。（記者/周密、潘暁菁）

自ら創作した青花磁器を掲げる曹浪さん。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

創作活動に励む曹浪さん。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

創作活動に励む曹浪さん。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

曹浪さん、胡韻月さん夫婦が創作した青花磁器の茶器。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

曹浪さん、胡韻月さん夫婦が創作した青花磁器の茶器。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

曹浪さん、胡韻月さん夫婦が創作した「西遊記」をテーマにした青花磁器の茶器。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）

創作活動に励む曹浪さん。（３月１１日撮影、景徳鎮＝新華社記者／周密）