佐々木希、新生活の苦い思い出明かす ピンクシャツ×チェックミニスカで登場【BURBERRY HER SAKURA JOURNEY】
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の佐々木希が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活の苦い思い出を明かした。
【写真】38歳国民的女優、膝上ミニスカ衣装から美脚スラリ
佐々木は、ピンクシャツにチェック柄のミニスカート衣装で登場。新生活で一番大変だったことを聞かれると、秋田出身の佐々木は上京時のことを「方言が出ちゃって、言葉が通じないことが結構ありました」と回顧。秋田では「ゴミを捨てる」を「ゴミを投げる」と言うことを例に挙げ、「『え、どういうこと？』って東京の方に言われて、苦い思い出がありますね（笑）」と語っていた。
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、佐々木のほか、神尾楓珠、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳国民的女優、膝上ミニスカ衣装から美脚スラリ
◆佐々木希、ミニスカ衣装で登場
佐々木は、ピンクシャツにチェック柄のミニスカート衣装で登場。新生活で一番大変だったことを聞かれると、秋田出身の佐々木は上京時のことを「方言が出ちゃって、言葉が通じないことが結構ありました」と回顧。秋田では「ゴミを捨てる」を「ゴミを投げる」と言うことを例に挙げ、「『え、どういうこと？』って東京の方に言われて、苦い思い出がありますね（笑）」と語っていた。
◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」
日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。
同イベントには、佐々木のほか、神尾楓珠、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）
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