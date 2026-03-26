イベントに登場した佐々木希（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/26】女優の佐々木希が3月26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」に出席。新生活の苦い思い出を明かした。

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◆佐々木希、ミニスカ衣装で登場


佐々木は、ピンクシャツにチェック柄のミニスカート衣装で登場。新生活で一番大変だったことを聞かれると、秋田出身の佐々木は上京時のことを「方言が出ちゃって、言葉が通じないことが結構ありました」と回顧。秋田では「ゴミを捨てる」を「ゴミを投げる」と言うことを例に挙げ、「『え、どういうこと？』って東京の方に言われて、苦い思い出がありますね（笑）」と語っていた。

◆「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント」


日本上陸1周年を迎える「バーバリー ビューティ」は、日本の春を象徴する桜をテーマにしたポップアップイベントを開催。「BURBERRY HER」のフレグランスの世界観を体感できる本イベントは、東京を皮切りに名古屋・大阪へと順次展開される。

同イベントには、佐々木のほか、神尾楓珠、塩野瑛久、杉野遥亮、本田翼、宮世琉弥が来場した。（modelpress編集部）

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