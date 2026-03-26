秋元真夏、乱れ髪の1人プールショット公開「風すら味方にしてる」「リアルマーメイド」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】元乃木坂46の秋元真夏が3月24日、自身のInstagramを更新。ハワイでのプールショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「風すら味方にしてる」乱れ髪のプールショット
秋元は「1人プール 風強すぎて誰も入ってなかった笑」とつづり、TBS系情報バラエティ「よるのブランチ」（毎週水曜よる11時56分〜）のロケで訪れたハワイでのオフショットを複数枚公開。風の影響で髪が顔にかかるほどなびいている、プールでの自撮り写真を披露した。強風にさらされながらも、お茶目な表情を浮かべている。
この投稿に、ファンからは「風すら味方にしてる」「髪が乱れてても素敵」「あざと可愛い」「リアルマーメイド」「1人でも楽しそう」「自然体の表情が魅力的」「どんな瞬間も美しい」「透明感がすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂キャプテン「風すら味方にしてる」乱れ髪のプールショット
◆秋元真夏、ハワイでの1人プールショット披露
秋元は「1人プール 風強すぎて誰も入ってなかった笑」とつづり、TBS系情報バラエティ「よるのブランチ」（毎週水曜よる11時56分〜）のロケで訪れたハワイでのオフショットを複数枚公開。風の影響で髪が顔にかかるほどなびいている、プールでの自撮り写真を披露した。強風にさらされながらも、お茶目な表情を浮かべている。
◆秋元真夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「風すら味方にしてる」「髪が乱れてても素敵」「あざと可愛い」「リアルマーメイド」「1人でも楽しそう」「自然体の表情が魅力的」「どんな瞬間も美しい」「透明感がすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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